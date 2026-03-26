OralMed aposta em podcast dirigido à Geração Z para lançar nova marca

Para lançar a sua nova marca de alinhadores transparentes Justinline, o grupo OralMed Saúde criou, em conjunto com a Not a Generic Agency, um podcast que junta quatro influenciadores.

O Grupo OralMed Saúde criou uma nova marca de alinhadores transparentes, a Justinline. Com a promessa de “Alinhados com o que queremos”, o grupo apostou numa campanha digital, pautada por um podcast dirigido à Geração Z, para comunicar este lançamento.

O podcast “Desalinhados” junta os influenciadores Ricardo Weezy, Sara Maia, Miguel Queirós e Maria Flor Gameiro e explora as tensões sociais entre o Norte e o Sul do país através do humor. Está disponível em plataformas como Spotify, Apple Podcasts e Youtube, com excertos a serem partilhados no TikTok e Instagram.

“Estamos muito entusiasmados por apresentar a Justinline ao mercado”, afirma Patrícia Nunes Coelho, diretora de marketing e trade da OralMed, citada em comunicado. “Queremos agitar o setor da saúde, ser autênticos e memoráveis, e cativar o público jovem. É uma estratégia pensada para gerar engagement e mostrar que um sorriso perfeito se conquista com confiança e uma dose gigante de personalidade“, destaca ainda.

A Not a Generic Agency foi a agência responsável pela criação do logótipo da Justinline, assim como do podcast “Desalinhados”.