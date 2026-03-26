Parlamento Europeu apoia a Euroliga

Uma jornada de alto nível político e institucional organizada pela Euroliga para refletir sobre o futuro do basquetebol na Europa e a proteção do modelo desportivo europeu.

O encontro teve início mesmo antes do evento propriamente dito, com uma reunião bilateral entre o diretor executivo da Euroliga, Chus Bueno, e Glenn Micallef, comissário europeu para a Equidade Intergeracional, Juventude, Cultura e Desporto, um encontro que realça a relevância institucional do evento e o diálogo direto da Euroliga com as mais altas instâncias europeias em matéria desportiva.

Como antecipação ao evento principal, o evento preliminar realizado no exterior do Parlamento Europeu foi um sucesso de participação, reunindo mais de uma centena de pessoas, entre elas funcionários do Parlamento Europeu, assessores e até 15 eurodeputados de todos os grupos políticos. Num ambiente lúdico e festivo, com música e cestos instalados para a ocasião, os participantes partilharam uma animada sessão de lances livres ao lado de lendas do basquetebol e eurodeputadas, deixando uma imagem de proximidade, convívio e celebração do desporto como espaço de encontro.

A participação destas lendas da Euroliga contribuiu de forma decisiva para o sucesso e a visibilidade do evento preliminar, aproximando o basquetebol europeu do quotidiano das instituições e reforçando o caráter inspirador e popular do evento. A sua presença simbolizou, além disso, a ligação entre a história, o presente e o futuro do basquetebol europeu.

Este início participativo e descontraído deu lugar a uma jornada de reflexão política e institucional sobre o futuro do basquetebol europeu, num momento especialmente relevante após a recente resolução aprovada pelo Parlamento Europeu sobre o papel das políticas da União Europeia na configuração do modelo desportivo europeu. O texto reafirma princípios essenciais como o enraizamento desportivo, a solidariedade, a redistribuição de valor na Europa e a ligação entre o desporto de base e a elite.

Ao longo do encontro, foram abordados os desafios e oportunidades que o basquetebol europeu enfrenta face a novas propostas de competições internacionais, incluindo aquelas inspiradas em modelos transoceânicos, semifechados ou de franquia. Neste contexto, o encontro serviu para transmitir uma mensagem clara e partilhada: o crescimento do basquetebol europeu é positivo e desejável, desde que ocorra no âmbito de uma governação alinhada com os valores europeus e com salvaguardas que protejam a sustentabilidade do ecossistema desportivo e o seu enraizamento no continente.

Entre os participantes, destacou-se Nikos Pappas, eurodeputado grego do partido «The Left» e ex-jogador profissional de basquetebol, cuja intervenção trouxe uma perspetiva especialmente valiosa sobre a necessidade de proteger o ecossistema do basquetebol europeu e preservar a sua identidade, o seu equilíbrio competitivo e a sua ligação com a base.

Também teve um papel relevante Carolina Morace, eurodeputada italiana do partido The Left e ex-jogadora e ex-treinadora profissional de futebol, uma figura de referência do desporto europeu, que colocou o foco na defesa dos desportistas, nos percursos de formação e no impulso do desporto feminino no âmbito do modelo desportivo europeu.

Juntamente com eles, intervieram o eurodeputado Marcos Ros (S&D), anfitrião do evento; Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE), relator da resolução parlamentar sobre o modelo desportivo europeu; Georg Haeusler, em representação da Comissão Europeia; Giannis Sfairopoulos, vice-presidente do Conselho de Treinadores Principais da Euroliga; Chus Bueno, diretor executivo da Euroliga; Gonzalo Martin, presidente da associação juvenil Equipo Europa; e Joe Arlauckas, lenda da Euroliga, responsável pelo encerramento.

Este encontro permitiu consolidar uma mensagem política transversal a favor de um basquetebol europeu forte, sustentável e plenamente enraizado nos valores do modelo desportivo europeu, protegendo a integridade competitiva, a solidariedade, o reinvestimento local, as categorias de base e o desenvolvimento do desporto feminino.

Com este encontro, a Euroliga, organizadora do evento, reafirma o seu compromisso com o fortalecimento do basquetebol europeu a partir da Europa e para a Europa, promovendo um crescimento sustentável, inclusivo e respeitador dos princípios que sustentam o desporto europeu.