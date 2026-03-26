Pedro Vasconcelos, ex-administrador da EDP, vai ser vice-presidente da francesa Engie e liderar renováveis
Gestor português, que renunciou ao "board" da EDP este mês, com efeitos a partir de 30 de abril, vai assumir a vice-presidência da empresa francesa já no início de junho.
O ex-administrador da EDP, Pedro Vasconcelos, será a partir do dia 1 de junho o novo vice-presidente executivo da francesa Engie, assumindo, a 15 de julho, a liderança da área de Renewable & Flex Power. O gestor português vai suceder a Paulo Almirante, ficando responsável por uma das áreas mais relevantes da empresa francesa, e vai reportar diretamente à CEO Catherine MacGregor.
Pedro Vasconcelos apresentou a resignação do conselho de administração executivo da EDP, com efeitos a partir de 30 abril, no passado dia 9 de março. Conforme noticiou o ECO na altura, o gestor estava de saída da elétrica para integrar uma companhia internacional do setor, o que agora se confirmou.
O ex-administrador conta com uma longa carreira na EDP, onde está há 19 anos, tendo passado a ocupar o cargo de administrador executivo apenas desde abril de 2023, e onde era apontado como o principal candidato à sucessão de Miguel Stilwell.
“Tenho certeza de que a vasta experiência e a perspetiva internacional do Pedro [Vasconcelos] são muito adequadas para dar continuidade ao ambicioso plano estratégico da Unidade de Negócios Global de Energias Renováveis e Flexíveis [da Engie]“, refere a líder da empresa francesa, citada em comunicado.
Pedro Vasconcelos será, assim, responsável por prosseguir a estratégia da empresa e a aposta na transição energética, com foco no crescimento das renováveis.
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