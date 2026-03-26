Porto já atribuiu 436 casas com rendas acessíveis a cerca de mil pessoas

A Câmara Municipal do Porto já atribuiu 436 habitações com rendas acessíveis, no âmbito do programa de arrendamento acessível dinamizado pela Porto Vivo. A autarquia contabiliza que cerca de mil pessoas beneficiam desta resposta municipal.

Em comunicado, a autarquia portuense refere ter sido realizado um sorteio que permitiu a atribuição de 25 habitações, “continuando, assim, a reforçar a resposta municipal, no âmbito das políticas de acesso à habitação”.

Com um valor médio mensal de 480,41 euros, as rendas praticadas enquadram-se no modelo de arrendamento acessível promovido pelo município liderado por Pedro Duarte. Em muitos casos, este valor é complementado por mecanismo de apoio à renda. De acordo com a autarquia, 66,6% dos agregados beneficiam de subsídio à renda.

O programa de arrendamento acessível dinamizado pela autarquia teve início em novembro de 2020. O município explica que a “oferta habitacional integra habitações resultantes da reabilitação de edifícios promovida pela Porto Vivo, SRU, contribuindo para a valorização do património urbano e para a reativação de imóveis anteriormente devolutos”, bem como soluções provenientes de “parcerias com proprietários privados, através do mecanismo de arrendar para subarrendar, que permite integrar habitações do mercado privado neste modelo municipal”.

Distribuídas por várias freguesias da cidade, as habitações abrangem diferentes tipos de tipologia, com predominância de T1 e T2, correspondendo, segundo a autarquia, às soluções mais procuradas pelas famílias.

No início do mês, o Grupo Ageas anunciou um investimento de 18 milhões de euros para construir 124 novas habitações de renda acessível no Porto, que serão subarrendadas pelo município por um máximo de 20 anos.