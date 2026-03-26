Portugal fez investimento histórico em defesa para cumprir meta de 2%, mas é dos que gasta menos

Em 2025, Portugal conseguiu, pela primeira vez, cumprir a meta de um investimento mínimo de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em defesa, segundo revela o relatório anual da NATO. Conforme já era antecipado, alcançar este objetivo implicou um investimento histórico de mais de seis mil milhões de euros.

Apesar de ter conseguido cumprir os mínimos, Portugal é um dos que menos investe em defesa, juntamente com Espanha, Bélgica, Albânia e Canadá — os outros quatro países que destinaram apenas 2% do PIB para a defesa.

Segundo o relatório da NATO, Portugal investiu 6.118 milhões de euros em defesa no ano passado, um valor que compara com os 4.482 milhões reportados em 2024 e os 3.563 no ano antes.

Aliás, o primeiro-ministro Luís Montenegro já tinha confirmado no seu discurso de tomada de posse, em junho de 2025, que o país iria antecipar a meta de 2% de investimento na defesa já no ano passado.

Apesar deste investimento histórico, Portugal terá de gastar mais do dobro para alcançar a nova meta de 5% até 2035, acordada pelos membros da Aliança Atlântica, no ano passado.

A contrário do que aconteceu com a maioria dos países, os Estados Unidos investiram menos em defesa no ano passado, ainda que continuem a ser responsáveis por cerca de 60% da despesa total da organização em 2025. O peso do investimento no PIB baixou de 3,3% para 3,19%.

Investimento na Europa e no Canadá dispara 20%

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, destacou, no documento, que “todos os Aliados comunicaram valores de despesas com a Defesa que cumpriram ou ultrapassaram a meta de 2% estabelecida pela primeira vez em 2014, tendo muitos registado aumentos significativos nas despesas”.

Rutte, destaca ainda, na sua mensagem no relatório, que “estima-se que o gasto total dos Aliados da NATO com requisitos essenciais de defesa tenha ultrapassado 1,4 biliões de dólares (a preços constantes de 2021) em 2025″. Entre 2014 e 2025, diz, os Aliados na Europa e o Canadá “mais que duplicaram os seus gastos anuais com defesa, com um aumento real de 106%.

Apenas em 2025, os Aliados da NATO na Europa e o Canadá investiram um total de 574 mil milhões de dólares em defesa, um aumento de 20% em termos reais em comparação com 2024. Mark Rutte Secretário-geral da NATO

“Apenas em 2025, os Aliados da NATO na Europa e o Canadá investiram um total de 574 mil milhões de dólares em defesa, um aumento de 20% em termos reais em comparação com 2024″, acrescenta o responsável”, detalha o secretário-geral da NATO.

Rutte reforçou ainda que espera que os Aliados mostrem, na próxima cimeira da NATO em Ancara, que “estão num caminho claro e credível rumo ao objetivo dos 5%“. Os 32 países da Aliança Atlântica acordaram em junho passado um aumento do investimento de 5% do PIB na área da defesa até 2035, com uma revisão dos objetivos em 2029.

“Espero que a Cimeira da NATO em Ancara, em julho deste ano, consolide as nossas conquistas em 2025. Não há espaço para complacência nem tempo a perder, pois a segurança de mil milhões de pessoas está em jogo”, defendeu. “A América do Norte e a Europa sempre foram mais fortes juntas na NATO e é assim que continuaremos seguros num mundo mais perigoso“, conclui.

(Notícia atualizada)