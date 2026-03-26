Prosegur celebra o seu 50.º aniversário com mais de 30% do seu volume de negócios total já impulsionado pela inovação tecnológica

A Prosegur celebra o 50.º aniversário desde a sua fundação em 1976. A empresa espanhola salientou que, ao longo deste meio século, levou a cabo uma profunda transformação do seu modelo de negócio tradicional, baseado na segurança física e no transporte de valores, e passou a ser uma multinacional com mais de 180 000 colaboradores, cerca de 50 000 na Europa, mais de 100 000 na América Latina e cerca de 30 000 no resto do mundo, com presença em 36 países dos cinco continentes.

O negócio da Prosegur abrange atividades tão diversas como a segurança em grandes eventos, a videovigilância, os sistemas de drones, a implementação do conceito de Segurança Híbrida — apoiada numa extensa rede única de centros inteligentes de operações (iSOC) distribuídos por 14 países da Ásia, EUA, Europa e América Latina — ou a cibersegurança, entre outras.

Além disso, a gestão completa do ciclo do dinheiro, os novos produtos de transformação, a agregação de valor aos processos de negócio, o transporte internacional de valores e os criptoativos. Para além disso, a empresa abrange também o setor dos alarmes — com sistemas inovadores centrados no vídeo e na IA —, passando pela robótica aplicada na prestação de serviços no setor segurador e financeiro, com o desenvolvimento de software próprio específico.

A empresa iniciou a sua atividade de vigilância em 1976, prestando serviços a grandes superfícies, centrais elétricas e instalações industriais. Em 1987, tornou-se a primeira empresa do seu setor a ser cotada na Bolsa de Valores de Madrid e, em 1992, lançou a divisão de Alarmes, que se juntou aos negócios de Vigilância e Transporte de Fundos.

Em 2011, a Prosegur acelerou a sua internacionalização, entrando no mercado alemão e operando na Índia e em Singapura, um ano antes da sua chegada à China, após reforçar a sua presença no Brasil e expandir-se para a Oceânia. Em 2017, a Prosegur Cash estreou-se na Bolsa de Madrid e, em 2020, a Prosegur e a Telefónica concretizaram a sua aliança estratégica a 50%, dando origem à criação da joint venture Movistar Prosegur Alarmas.

TECNOLOGIA E CIBERSEGURANÇA

A Prosegur Security, unidade do Grupo Prosegur especializada em segurança física e digital, reforçou a sua aposta na inovação através do seu modelo de Segurança Híbrida, que integra o talento profissional com tecnologia avançada, análise de dados e cibersegurança.

Esta abordagem assenta num ecossistema tecnológico que inclui a plataforma POPS, concebida para digitalizar, otimizar e transformar os serviços de vigilância numa operação inteligente, alinhada com os objetivos dos clientes e ligada aos 14 iSOC (Intelligent Security Operations Centers) da Prosegur distribuídos por todo o mundo, a par de soluções baseadas em inteligência artificial, robótica e drones. Paralelamente, impulsiona a cibersegurança através da Cipher, oferecendo soluções integrais de proteção em ambientes cloud e locais.

Segundo Fernando Abós, CEO da Prosegur Security, «o mercado está a consolidar o nosso modelo de Segurança Híbrida, que integra o talento dos nossos profissionais com as ferramentas tecnológicas mais avançadas e a exploração estratégica dos dados. Assim, antecipamos e prevenimos riscos com soluções personalizadas, adaptadas a cada organização. O nosso compromisso é continuar a liderar a transformação rumo a uma segurança mais inteligente, proativa e adaptada a cada ambiente, acompanhando os nossos clientes no seu dia-a-dia e reforçando a sua capacidade de decisão através dos dados».

Por seu lado, a Prosegur Cash conseguiu, em 2025, que os Produtos de Transformação representassem já mais de 35% do total das receitas da empresa, um marco que demonstra o sucesso dos mesmos e a sua crescente aceitação por parte dos clientes.

Além disso, a empresa, através do seu serviço institucional de custódia de criptoativos, o Prosegur Crypto, lançou o Prosegur Digital Gold, uma plataforma pioneira que permite a compra digital de ouro lastreado em ouro físico, custodiado pela Prosegur e verificado por auditorias periódicas.

«Na Prosegur Cash, continuamos a trabalhar num modelo operacional centrado em soluções que otimizam a gestão de numerário e reforçam os fluxos financeiros dos nossos clientes. Os nossos Produtos de Transformação respondem diretamente a uma procura crescente de eficiência, rastreabilidade e automatização em toda a cadeia de valor, para continuarmos a impulsionar soluções capazes de gerar receitas e benefícios para os nossos acionistas e reforçar a confiança dos nossos clientes. Continuaremos a avançar para modelos mais digitais, eficientes e orientados para o utilizador, consolidando a nossa posição como referência na gestão integral de meios de pagamento, com o dinheiro como eixo principal», sublinhou José Antonio Lasanta, CEO da Prosegur Cash.

CASA

Entretanto, a Prosegur Alarms impulsiona a casa conectada através de um ecossistema de segurança que integra vídeo inteligente, inteligência artificial e serviços digitais. As suas soluções combinam automatização e atendimento humano para oferecer uma proteção integral de pessoas, habitações e ambiente digital. Além disso, a empresa opera através da joint venture Movistar Prosegur Alarmas, que em 2025 atingiu o marco de 600 000 ligações em Espanha.

«Estamos a impulsionar uma evolução do nosso modelo de segurança no sentido de propostas cada vez mais inteligentes, conectadas e orientadas para o cliente. A integração de tecnologia avançada e plataformas digitais permite-nos não só transformar a experiência dos nossos clientes, mas também antecipar as suas necessidades e liderar a evolução do setor. Desta forma, reforçamos o posicionamento da nossa marca, oferecendo soluções diferenciadas que geram confiança e contribuem para construir um modelo de crescimento sólido e sustentável», destacou Jaime Ron, CEO da Prosegur Alarms.

A AVOS Tech, unidade de negócio especializada na externalização de processos (BPO e BPaaS) e na transformação digital, está focada principalmente nos setores bancário e dos seguros. Há 10 anos que promove a eficiência operacional, oferecendo soluções integrais que transformam os processos de negócio em toda a cadeia de valor, combinando talento humano com tecnologia própria, automatização e Inteligência Artificial.

Segundo Gloria Macías-Lizaso, CEO da AVOS Tech, «a tecnologia faz parte do nosso ADN e constitui a base do nosso modelo de negócio, apoiado em produtos de desenvolvimento próprio e na utilização avançada da inteligência artificial para otimizar processos críticos. Além disso, desenvolvemos soluções tecnológicas próprias, como plataformas digitais para seguros e tecnologia para a prevenção do branqueamento de capitais. Esta evolução reforça a nossa competitividade, posiciona-nos como um parceiro estratégico na transformação digital e consolida o nosso papel como um dos motores tecnológicos do Grupo Prosegur».

Neste contexto, a Prosegur assinalou que encara o seu próximo ciclo de crescimento com um roteiro que passa por continuar a impulsionar a inovação, aprofundar a digitalização das suas operações e reforçar o seu papel como parceiro estratégico de referência para os seus clientes num ambiente cada vez mais complexo e exigente. A empresa acrescentou que continuará a evoluir o seu modelo no sentido de soluções integrais, mais inteligentes e sustentáveis, apoiadas no talento dos seus profissionais «e numa sólida cultura de compromisso».