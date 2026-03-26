Resseguradora da Fosun e da Quadrantis tem novo CEO

A Peak Re, empresa de resseguros com sede em Hong Kong, contratou Victor Kuk, ex-Swiss Re em Singapura, para o cargo de Diretor Executivo (CEO), substituindo o cofundador Franz-Josef Hahn, que passa a atuar como Conselheiro Especial após liderar a empresa por mais de uma década.

A resseguradora que é controlada pela Fosun, maior acionista da Fidelidade, conta igualmente com investimento da portuguesa Quadrantis Capital que recentemente tomou posição.

Kuk assume o comando num momento em que a resseguradora inicia a sua próxima fase de crescimento nos mercados da Ásia-Pacífico e globais. No primeiro semestre de 2025, a companhia estava a crescer 25% em relação ao ano anterior. No ano completo de 2024 a Peak Re obteve prémios de equivalentes em dólares a 1,5 mil milhões de euros, sendo a 27ª maior resseguradora a nível mundial.

A Quadrantis Capital, empresa portuguesa de gestão de investimentos especializada em private equity e venture capital, adquiriu em outubro de 2025 cerca de 1,8% do capital da Peak Re, uma participação vendida pelo Grupo Fosun que passou a deter 86,7%. Na mesma operação também a gestora fundos KKR, tomou 11,3% do capital.