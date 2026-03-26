Restauração do sarcófago de Chernobyl custará 500 milhões

A restauração do arco do sarcófago sobre o reator acidentado da central ucraniana de Chernobyl, danificado em 2025 por um drone russo, vai custar “cerca de 500 milhões de euros”, anunciou esta quinta-feira o Governo francês.

“Esta noite, apresentámos o primeiro balanço financeiro dos danos causados por este drone, que ascendem a cerca de 500 milhões de euros”, disse o chefe da diplomacia francesa, Jean-Noel Barrot, durante uma conferência de imprensa no final do primeiro dia da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7).

“O G7 deve desempenhar um papel de catalisador na angariação de fundos, em estreita colaboração com o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD), cuja presidente virá apresentar-nos o projeto”, acrescentou. Em fevereiro de 2025, a estrutura metálica instalada em 2016 para cobrir o reator, que explodiu em abril de 1986 num dos piores acidentes nucleares civis, foi perfurada por um drone russo.

Esta estrutura protege um primeiro sarcófago construído pela antiga União Soviética. Barrot preside à reunião do G7, que começou esta tarde (hora local) na abadia de Vaux-de-Cernay, perto de Rambouillet e a cerca de 50 quilómetros de Paris. O homólogo norte-americano, Marco Rubio, vai juntar-se às discussões na sexta-feira.

Na mesma ocasião, Barrot anunciou que o G7 vai organizar iniciativas na luta contra o terrorismo e contra o tráfico de droga. “Organizaremos em Paris, no mês de maio, a conferência ‘No Money For Terror’ [Não ao financiamento do terrorismo, numa tradução livre], que vai permitir identificar, rastrear e secar melhor o financiamento do terrorismo”, anunciou o ministro francês.

“Com os nossos parceiros do G7, organizaremos uma conferência regional de segurança nas Caraíbas” no âmbito da luta ao tráfico de droga, precisou, acrescentando que o encontro vai decorrer na ilha Martinica, território ultramarino francês, em julho.