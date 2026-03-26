Ricardo Codeço reforça área de Fiscal da Pragma Advogados
Transitando da JPAB, Ricardo Codeço é o novo sócio e coordenador do departamento de Fiscal da Pragma Advogados.
A Pragma Advogados reforçou a equipa com o sócio e coordenador do departamento de Fiscal Ricardo Codeço. O advogado transita da JPAB – José Pedro Aguiar-Branco Associados.
“Estou muito feliz e encaro este novo desafio como uma oportunidade para contribuir ativamente para o crescimento e consolidação da área de Direito Fiscal da Pragma Advogados, reforçando a capacidade da sociedade para acompanhar matérias cada vez mais complexas e exigentes, tanto a nível nacional como internacional”, refere em comunicado o advogado.
Com cerca de 13 anos de experiência, Ricardo Codeço centra a sua prática em Direito Fiscal, com foco em contencioso tributário e aduaneiro e em consultoria fiscal estratégica a empresas e particulares. Ao longo do seu percurso, tem acompanhado operações de reorganização societária, investimento imobiliário, estruturação de grupos empresariais e planeamento patrimonial, incluindo matérias de fiscalidade internacional, mobilidade transfronteiriça e gestão de risco fiscal.
O advogado tem assessorado clientes desde a fase administrativa até às instâncias judiciais e arbitrais, incluindo processos de inspeção tributária, procedimentos contraordenacionais e disputas em sede de impostos sobre o rendimento, consumo e património, bem como na aplicação de Convenções para Evitar a Dupla Tributação e Direito Fiscal da União Europeia. Presta ainda assessoria regular a grupos empresariais, investidores e high net worth individuals e family offices.
“Acredito que, em conjunto com a equipa da Pragma, será possível continuar a desenvolver soluções fiscais inovadoras e eficientes, sempre orientadas para a criação de valor e para a mitigação de risco dos nossos clientes”, acrescenta Ricardo Codeço.
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