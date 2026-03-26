Ronaldo ajuda Herbalife a comprar ativos da Bioniq
O valor inicial da transação é de 55 milhões de dólares (cerca de 47,7 milhões de euros), mas poderá atingir os 150 milhões (cerca de 130 milhões de euros), dependendo do desempenho futuro.
A Herbalife vai comprar parte dos ativos da Bioniq, num negócio valorizado, inicialmente, em 55 milhões de dólares (cerca de 47,7 milhões de euros). Com a aquisição, a empresa quer reforçar a sua aposta na nutrição personalizada baseada em dados. O acordo, segundo explicado em comunicado, contou com o envolvimento do futebolista Cristiano Ronaldo, parceiro de ambas as marcas e acionista de 10% da empresa Pro2col, pertencente ao grupo Herbalife.
O negócio deverá ser concluído no segundo trimestre de 2026, sujeito a aprovações regulatórias. O valor de 55 milhões de dólares será pago ao longo de cinco anos. Dependendo do desempenho futuro, a transação poderá atingir os 150 milhões (cerca de 130 milhões de euros).
A Herbalife garantiu ainda uma opção para adquirir a Bioniq LAB, uma plataforma focada em moléculas pequenas e peptídeos. “A opção de compra proporciona à Herbalife a flexibilidade estratégica para avaliar potenciais oportunidades a mais longo prazo nesta área [biotecnologia], de forma disciplinada e eficiente em termos de capital”, pode ler-se no comunicado.
“O futuro da saúde e do bem-estar está a tornar-se mais personalizado e baseado em dados“, afirmou o CEO da Herbalife, Stephan Gratziani. “Ao combinar a tecnologia de suplementos personalizados da Bioniq com o Pro2col e o poder da nossa rede global de distribuidores, estamos a expandir a nossa capacidade de proporcionar bem-estar personalizado à escala global”, considerou.
Prevê-se que os suplementos nutricionais personalizados da Bioniq sejam disponibilizados ainda este ano através dos distribuidores independentes da Herbalife para clientes em países selecionados da Europa e dos Estados Unidos, seguindo-se outros mercados.
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