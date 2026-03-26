Sabseg aposta no setor da saúde com acordo com a Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade

A corretora de seguros Sabseg e a Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade (AUCC) assinaram um protocolo de colaboração para a corretora disponibilizar soluções de seguros e condições exclusivas às unidades e profissionais da associação, que passarão a passam a beneficiar de condições preferenciais e seguros ajustados às necessidades específicas da sua atividade.

A assinatura do protocolo aconteceu no IV Congresso da AUCC, em Gondomar, e contou com a presença de Cláudia Teixeira, Responsável pelos Protocolos da Sabseg, e de José Lima, Presidente da Direção da AUCC e enfermeiro.

Como forma de contatar com os participantes e profissionais do setor de saúde, a Sabseg contou ainda com um stand próprio no IV Congresso da AUCC.

Cláudia Teixeira, Responsável pelos Protocolos da SABSEG, sublinha que “esta parceria traduz a nossa vontade de estar ao lado de entidades que desenvolvem um trabalho essencial junto das comunidades. Acreditamos que proteger melhor estas estruturas é também contribuir para um ecossistema de cuidados de saúde mais seguro, mais estável e mais preparado para responder aos desafios do terreno”.

Como o ECOseguros já tinha noticiado, a Sabseg renovou recentemente o protocolo de colaboração com a Comissão de Trabalhadores da Unidade Local de Saúde de Braga (CTULSB), ao qual se vem agora juntar a assinatura deste novo acordo com a AUCC, continuando assim a sua aposta na proteção do setor da saúde.

A corretora é especializada no aconselhamento e gestão do risco de pessoas e bens e, de acordo com a própria, faz a gestão de mais de 450 mil apólices, de mais de 250 mil clientes particulares e empresariais.