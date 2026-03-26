Sabseg aposta no setor da saúde com acordo com a Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade
A corretora de seguros Sabseg assinou um protocolo de colaboração com a Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade (AUCC), oferecendo aos seus profissionais e unidades condições preferenciais.
A corretora de seguros Sabseg e a Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade (AUCC) assinaram um protocolo de colaboração para a corretora disponibilizar soluções de seguros e condições exclusivas às unidades e profissionais da associação, que passarão a passam a beneficiar de condições preferenciais e seguros ajustados às necessidades específicas da sua atividade.
A assinatura do protocolo aconteceu no IV Congresso da AUCC, em Gondomar, e contou com a presença de Cláudia Teixeira, Responsável pelos Protocolos da Sabseg, e de José Lima, Presidente da Direção da AUCC e enfermeiro.
Como forma de contatar com os participantes e profissionais do setor de saúde, a Sabseg contou ainda com um stand próprio no IV Congresso da AUCC.
Cláudia Teixeira, Responsável pelos Protocolos da SABSEG, sublinha que “esta parceria traduz a nossa vontade de estar ao lado de entidades que desenvolvem um trabalho essencial junto das comunidades. Acreditamos que proteger melhor estas estruturas é também contribuir para um ecossistema de cuidados de saúde mais seguro, mais estável e mais preparado para responder aos desafios do terreno”.
Como o ECOseguros já tinha noticiado, a Sabseg renovou recentemente o protocolo de colaboração com a Comissão de Trabalhadores da Unidade Local de Saúde de Braga (CTULSB), ao qual se vem agora juntar a assinatura deste novo acordo com a AUCC, continuando assim a sua aposta na proteção do setor da saúde.
A corretora é especializada no aconselhamento e gestão do risco de pessoas e bens e, de acordo com a própria, faz a gestão de mais de 450 mil apólices, de mais de 250 mil clientes particulares e empresariais.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Sabseg aposta no setor da saúde com acordo com a Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade
{{ noCommentsLabel }}