Seguro de crédito ao consumo da Prévoir dá até 500 euros por mês em caso de incapacidade total

A seguradora Prévoir tem um novo seguro de vida associado a crédito ao consumo, para cobrir automóvel, viagem, saúde, ou estudos. Este novo produto não cobre no entanto crédito à habitação nem financiamentos com garantia imobiliária, posicionando-se nos empréstimos de médio prazo tipicamente sem colateral.

A cobertura principal garante, em caso de morte ou invalidez grave – definida como incapacidade igual ou superior a 60% para exercer a profissão ou atividade compatível -, o pagamento do montante em dívida diretamente ao banco ou financeira credora. Em caso de baixa médica prolongada por incapacidade temporária absoluta, o segurado recebe até 500 euros por mês para cobrir as prestações enquanto estiver sem rendimento.

O cliente escolhe entre dois regimes de capital: num, o valor segurado decresce acompanhando o saldo em dívida; no outro, permanece fixo e qualquer remanescente após liquidar o crédito vai para os beneficiários designados. As coberturas estão disponíveis até aos 75 anos, com prémio pago de uma só vez, ou anualmente ou por mês.

A subscrição é feita online, com avaliação de risco automática e resposta imediata, sem necessidade de exames médicos para os perfis de risco standard, segundo a empresa. O seguro pode também ser associado a créditos já em curso, desde que sem hipoteca.

A Prévoir vai distribuir o produto tanto diretamente, via plataforma própria My Prévoir, como através de mediadores e parceiros financeiros que o podem integrar nas suas redes de venda.

“Esta nova solução foi, também, pensada para os nossos mediadores e parceiros financeiros, permitindo uma integração simples e rápida nos seus processos comerciais e o reforço da proteção dos seus clientes,” afirma Paulo Silva, Chief Sales Officer da Prévoir.

“Num contexto que evidencia maior pressão sobre os orçamentos familiares, torna-se essencial disponibilizar soluções que reforcem a segurança financeira das pessoas. Sabemos que imprevistos podem ter um impacto profundo na vida de uma família. Com este produto, queremos garantir que os compromissos financeiros são assegurados mesmo nas situações mais difíceis,” termina.

A Prévoir tem uma cota de mercado de cerca de 0,2% em 2025, tendo registado 37 844 mil milhões de euros em prémios, de acordo com dados tratados por ECOseguros.

A seguradora tem várias soluções de previdência, saúde, reforma e poupança, estando presente em Portugal há cerca de 30 anos e contando com uma rede de 1400 mediadores em território nacional.