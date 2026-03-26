Shortlist: ideias a pensar na Páscoa

Uma shortlist de propostas para estes dias, que assinala também a reabertura de um hotel histórico em Palm Beach e dois novos lançamentos de cosmética.

A Shortlist desta semana começa na Florida, onde reabre um hotel histórico, Vineta. Também sobe ao sétimo andar do Altis para provar o novo menu do Rossio Gastro Bar e também foi conhecer, na Avenida da Liberdade, os dois mais recentes lançamentos da linha premium da marca francesa Clarins. Em vésperas de Páscoa, sugestões no Douro, Porto e Algarve para assinalar a data e aproveitar a pausa (quem a tiver!). Terminamos com novos vinhos e uma estrelada reunião de chefs, também a sul.

1. O regresso de um hotel histórico em Palm Beach

O histórico hotel Vineta reabriu em Palm Beach, na Florida, após vários anos de atrasos, marcando a estreia dos alemães da OetkerCollection nos EUA, depois de aventuras como o HôtelduCap, em Antibes, ou o Le Bristol, em Paris. Está localizado numa das zonas com maior concentração de riqueza do mundo e pretende responder a esse público, como contou este fim de semana o Financial Times. Ao jornal, o CEO da empresa, Timo Gruenert, explicou que reabertura só foi possível após negociações com as autoridades locais e uma revisão do projeto inicial. O Vineta aposta numa experiência boutique (a partir de 986 dólares), combinando a herança de um edifício de 1926 com uma oferta contemporânea de hospitalidade de luxo, nomeadamente no seu restaurante, Coco’s, que integra influências da gastronomia mediterrânica.

2. Rossio Gastro Bar aposta em menu de degustação

Com a primavera chegou um novo menu ao Rossio Gastrobar, no sétimo andar do hotel Altis dos Restauradores — uma estreia este 2026, que abre com dois best sellers da casa — o bacalhau frito e o pastel de massa tenra com vitelão e cebolinho. O que se segue algo que nem o chef João Correia, à frente desta cozinha, pode dizer com certeza absoluta. A sazonalidade e os produtos locais ditam o que é o menu a cada dia, uma ideia que robustece a oferta do hotel (já que o Rossio Gastrobar é o único restaurante desta unidade hoteleira, “procuramos chegar ao máximo de clientes possível”).

João Correia trabalha em diálogo estreito com os seus fornecedores, quase sempre os mesmos. “Eu tinha pavio curto e quando alguma coisa falhava tinha tendência mudar logo, agora não é assim”. Cada noite, por exemplo, recebe uma mensagem do fornecedor de peixe com sugestões para o dia seguinte e o grupo com quem trabalha é fixo e conhecido. Com o das carnes trabalhou uma das novidades do menu – a salsicha de borrego, maionese de cebolinho e kimchi. O menu de degustação tem cinco pratos (e custo fixo: 60 euros sem pairings).

A refeição termina com queijo gouda com mil dias de cura e tête de moine (cabeça da monge), francês. João Correia corta fatias finíssimas e conta que a primeira vez que viu o queijo holandês o rejeitou. “Parecia-me plastificado, de brincar”, conta. Prová-lo mudou tudo, diz. Faltam poucos dias para terminar essa experiência. Com o calor, abre a esplanada, arruma-se a tábua de queijos.

O que é para manter é a ideia primordial deste espaço com vista para o Rossio, de um lado, e Bairro Alto, do outro. Ser um gastrobar “sem regras demasiado vincadas”, mas com equilíbrio entre a oferta gastronómica e as bebidas. Entretanto, no fim de semana da Páscoa, o restaurante volta a apresentar um prato da época que se revelou um êxito no passado: o peru recheado e servido com arroz de forno.

3. Clarins lança dois novos produtos Precious – sérum e creme

A marca francesa de cosmética Clarins acaba de adicionar dois novos produtos à sua linha premium Precious, nascida em 2022. Um sérum e um creme bright, em embalagens brancas e em contraste com o dourado habitual. Os novos produtos vão conviver com a linha inclui um cleaner, loção, creme de olhos sérum (normal e em óleo), creme e creme rico. Numa linha tão focada na longevidade da pele, os já existentes estão mais focados no lifting e firmeza, os novos produtos pretendem endereçar a questão das manchas na pele. Segundo a empresa, mais do que ser destinada a peles mais maduras, a gama Precious pretende ser uma solução para um problema. Com os produtos, e para melhores resultados, a Clarins recomenda o uso do roll-on, uma ferramenta que ajuda a estimular a pele do rosto.

A coleção Precious, como todas as gamas da Clarins, são quase 100% de origem vegetal e produzidos em França. No caso da linha Precious, é o resultado do trabalho sobre Dama da Noite, uma planta descoberta na América do Sul e plantada e colhida no sul de França. Desabrocha uma vez por ano, à noite, é colhida à mão e criopreservada para produzir esta linha da Clarins.

4. Symington celebra a Páscoa entre o Douro e o Porto

A Symington Family Estates assinala a Páscoa com duas propostas distintas, reforçando a aposta no enoturismo e na valorização da experiência gastronómica associada ao vinho. Entre o Douro e o Porto, o grupo convida famílias e amigos a celebrar a data à mesa, com programas que combinam tradição, gastronomia e provas vínicas, segundo a companhia.

No Bomfim 1896, localizado na histórica Quinta do Bomfim, a experiência assume um formato imersivo com o programa “Páscoa na Quinta”. O almoço inclui pratos emblemáticos da época, como o bacalhau na brasa com crosta de broa e o cabrito assado com arroz de forno, harmonizados com referências como Altano Rosé 2024, Casa de Rodas 2023 e Quinta do Ataíde Vinha do Arco 2017. A proposta integra ainda uma prova especial de vinhos do Porto, incluindo Graham’s Blend Nº5 e Dow’s LBV, acompanhada por chocolates, bem como atividades para famílias, como a tradicional caça aos ovos. Em paralelo, no Porto, a Symington apresenta uma segunda proposta no restaurante Matriarca, reforçando a presença do grupo em contexto citadino.

5. Yotel Porto celebra a Páscoa com buffet e caça aos ovos

O Yotel Porto propõe uma celebração de Páscoa pensada para toda a família, combinando gastronomia e momentos de lazer num ambiente descontraído. A iniciativa decorre no Restaurante Vela, onde o hotel organiza um almoço buffet no domingo de Páscoa, complementado com uma tradicional caça aos ovos para os mais novos. A proposta pretende responder à procura por experiências familiares nesta quadra, segundo informação divulgada pelo próprio hotel.

Servido a partir das 13h00, o menu aposta numa combinação entre tradição e contemporaneidade, com enfoque na partilha. Entre as entradas destacam-se os croquetes de rabo de boi com maionese de lima, mini hambúrgueres e pão com chouriço, acompanhados por saladas frescas e uma seleção de queijos e enchidos. A refeição inclui ainda um creme de abóbora, numa abordagem que privilegia sabores reconfortantes e sazonais, de acordo com a informação oficial. Nos pratos principais, o cabrito assado com arroz de forno com enchidos assume o protagonismo, a par de uma opção mais leve de salmão com batatas assadas. A experiência prolonga-se na sobremesa, com propostas como bolo de brigadeiro, pão de ló, fruta e amêndoas de chocolate.

6. Viceroy at Ombria Algarve celebra a Páscoa entre tradição e bem-estar

O Viceroy at Ombria Algarve propõe um programa de Páscoa que cruza gastronomia, tradição e bem-estar, num cenário marcado pela paisagem natural do interior algarvio. Entre experiências pensadas para famílias e atividades abertas ao público, o resort aposta numa celebração que valoriza a ligação ao território e à comunidade local, segundo informação divulgada pela unidade.

Um dos destaques é o Mercadinho de Páscoa, que decorre entre 3 e 5 de abril, reunindo artesãos e produtores regionais na praça central do hotel. A iniciativa pretende promover o saber-fazer local e proporcionar um contacto direto com produtos e tradições do Algarve. Já no restaurante Ombria Kitchen, a programação gastronómica inclui propostas inspiradas na cozinha portuguesa, com especial enfoque em ingredientes sazonais e pratos de peixe e marisco na Sexta-feira Santa.

No domingo de Páscoa, o resort organiza um almoço buffet festivo, complementado por uma caça aos ovos para crianças, reforçando a dimensão familiar da experiência. Ao longo da semana, há ainda workshops de folar e de criação de ovos de chocolate, bem como atividades de bem-estar, como yoga e pilates. O programa inclui também uma agenda dedicada aos mais novos no Kids Club, consolidando uma oferta transversal que combina tradição, criatividade e hospitalidade.

7. Páscoa em forma de gelado

A Brera Gelateria celebram a chegada da primavera com sabores como chocolate e avelã, créme brûlée, cassata italiana e cremino de pistácio – todos novidade por aqui. E antecipa ainda a Páscoa com uma edição limitada inspirada na tradicional colomba italiana, reinterpretada em versão gelado, mantendo notas cítricas e cobertura de amêndoas crocantes, de acordo com a informação disponibilizada. Lançada em Lisboa em 2025 pelo grupo Plateform, a Brera afirma-se como um conceito de gelataria artesanal inspirado no bairro milanês homónimo. Com produção diária e ingredientes naturais e sazonais, a marca aposta numa experiência descontraída, onde detalhes como panna montata ou chocolate quente reforçam o posicionamento premium. O espaço funciona diariamente na Rua Áurea.

8. Três novidades do Paço dos Cunhas

A Paço dos Cunhas apresenta três novos lançamentos com assinatura do enólogo Paulo Prior. Entre as novidades estão duas novas colheitas, Vinha do Contador Branco Nobre 2017 e Vinha do Contador Tinto 2015, e ainda o novo Clos de Santar Tinto 2020, numa estratégia que combina exclusividade, origem e consistência qualitativa, segundo informação da marca.

Produzido em edição limitada de 4.500 garrafas, o Branco Nobre 2017 apresenta perfil aromático complexo, com notas de frutos de caroço e barrica integrada, enquanto o Tinto 2015, limitado a 2.250 garrafas, evidencia estrutura e profundidade, com destaque para frutos silvestres, notas balsâmicas e madeira de elevada qualidade. Ambos os vinhos reforçam a identidade do Dão, sendo descritos como referências de exceção, produzidas apenas em anos considerados extraordinários, de acordo com o enólogo.

A par destas referências, o lançamento introduz uma nova proposta. Proveniente da Vinha do Contador, o Clos de Santar Tinto 2020 surge apenas em anos em que não são lançadas edições Vinha do Contador, procurando responder a um novo segmento de mercado. As três referências chegam ao mercado no final de março, disponíveis em restauração e garrafeiras especializadas.

9. Chef’s Table regressa ao Pine Cliffs com chefs Michelin

O Pine Cliffs Resort volta a apostar na alta gastronomia com o regresso da Chef’s Table, uma das iniciativas mais exclusivas do resort, que decorre na cozinha do MIMO Algarve. A edição de 2026 reúne três chefs portugueses distinguidos com estrela Michelin — Alexandre Silva, Rodolfo Lavrador e Arnaldo Azevedo — reforçando a aposta na valorização da cozinha contemporânea nacional, segundo informação do resort.

Ao longo de três datas – 17 de abril, 1 e 15 de maio – cada chef assume a cozinha para apresentar um menu exclusivo de seis momentos, desenhado especificamente para a ocasião. A experiência começa com um cocktail de boas-vindas, seguido de um percurso gastronómico com harmonização vínica, num formato que privilegia a proximidade entre chefs e convidados e a partilha de processos criativos.

A edição arranca com Alexandre Silva, que leva ao Algarve uma abordagem contemporânea centrada no produto português. Segue-se Rodolfo Lavrador, com uma proposta marcada pelo rigor técnico e elegância, e termina com Arnaldo Azevedo, cuja cozinha se distingue pela criatividade e personalidade. Cada jantar tem um custo de 195 euros por pessoa, com harmonização incluída, e está limitado a 21 participantes, reforçando o caráter intimista da experiência.

10. Feitoria inglesa abre pela primeira vez ao público

A histórica Feitoria Inglesa do Porto abre pela primeira vez ao público em 2026, depois de 236 anos de acesso reservado a comerciantes e convidados ligados ao comércio do Vinho do Porto. O edifício, concluído em 1790, situa-se no centro histórico do Porto com vista para o rio Douro e foi durante séculos o centro cerimonial da comunidade britânica associada a este vinho fortificado. A instituição tem origem numa associação que remonta pelo menos ao século XVII e tornou-se sede da organização que hoje é conhecida como British Association, formalmente constituída em 1811.

Ao longo de mais de dois séculos, a Feitoria Inglesa funcionou como espaço de encontro e decisão para os comerciantes britânicos ligados ao comércio do Vinho do Porto. O edifício continua atualmente a ser propriedade e a ser gerido pelas empresas-membro do setor, mantendo atividades como jantares formais, provas de vinho e reuniões institucionais. Com a abertura ao público, os visitantes passam a poder conhecer espaços até agora inacessíveis, como o Salão de Baile, as salas de jantar duplas, a garrafeira subterrânea e a biblioteca privada, que reúne livros raros, mapas e documentos relacionados com o comércio marítimo português.

Entre os elementos históricos preservados encontra-se um livro de visitas assinado por oficiais do exército anglo-português do Duque de Wellington, após a libertação do Porto em 1809, durante as invasões napoleónicas. As visitas estão disponíveis em dois formatos: de manhã realizam-se visitas guiadas com prova de dois Vinhos do Porto Vintage, selecionados a partir das reservas privadas das empresas associadas. À tarde, os visitantes podem optar por visitas autoguiadas, com apoio de conteúdos multimédia que contextualizam a história comercial e diplomática do vinho do Porto.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.