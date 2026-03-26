Tecnológica Glintt Global lucrou mais 53% em 2025

A tecnológica portuguesa Glintt Global atingiu um lucro de 7,7 milhões de euros no ano passado, o que representou um crescimento de 53,4% em relação a 2024. O resultado líquido da empresa especializada em software para farmácias e consultoria digital cresceu com a implementação de robôs farmacêuticos e programas digitais para hospitais na Península Ibérica.

O volume de negócios consolidado da empresa, com sede em Sintra, subiu 13,9%, em termos homólogos, para 139,4 milhões de euros. Apesar de a maioria da faturação advir de Portugal, o mercado internacional (Espanha) cresceu a um ritmo superior (18,7% em termos homólogos) ao do nacional (11,4%).

Por outro lado, o lucro operacional (EBITDA) desceu de 20,1 milhões de euros para 19,9 milhões de euros. A margem EBITDA fixou-se nos 14,3%, comparando também em baixa com os 16,5% alcançados em 2024.

A empresa da Quinta da Beloura teve um crescimento de 16% nas vendas (tecnologia), para 39 milhões de euros, e uma subida de 13% na área de prestação de serviços (consultoria) para 99 milhões de euros, segundo o relatório financeiro divulgado esta quinta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Os resultados financeiros registaram uma melhoria de 26,4%, fruto não apenas da descida das taxas Euribor ocorrida desde o início do ano, mas essencialmente da melhoria das condições dos financiamentos obtidos, que permitiu uma redução dos encargos financeiros, contribuindo para o crescimento do resultado líquido, a par com outros eventos, como seja a redução da rúbrica de perdas por imparidades”, lê-se no documento enviado à CMVM.

No final de 2025, o rácio de autonomia financeira situou-se nos 46,2%. Já a dívida líquida do grupo baixou 4,3 milhões de euros no período de um ano para 27,1 milhões de euros.

Gestão espera crescimento em 2026

“Para 2026, a administração da Glintt Global mantém a convicção de um crescimento dos seus principais indicadores, em linha com o cumprimento dos objetivos definidos para este exercício, mantendo o foco na satisfação dos seus clientes e na eficiência operacional”, detalha a tecnológica agora liderada por Eduardo Antunes, o sucessor de Luís Cocco na presidência executiva.

Em relação aos efeitos da guerra no Golfo, a Glintt Global reconhece que “a atual situação no Médio Oriente irá impactar a economia mundial, nomeadamente com o aumento do preço do petróleo e, consequentemente, das matérias-primas”.

“O seu verdadeiro impacto resultará da duração do conflito, e naturalmente a administração da Glintt Global irá manter-se atenta aos seus efeitos, não sendo expectável, para já, que possa afetar significativamente a sua atividade”, refere.

A assembleia geral anual da Glintt Global vai realizar-se a 21 de maio.

Num outro comunicado, a Glintt informou ainda o mercado de que o administrador Rui Assoreira Raposo apresentou a renúncia ao cargo de vogal e foi substituído nessa função por Tiago Ramos Bartolomeu.

Notícia atualizada a 18h13 com informação sobre renúncia de vogal do conselho de administração