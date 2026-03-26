Tempestades: Prejuízos das seguradoras já atingiu mil milhões de euros

Já foram efetuados pagamentos em 41% dos sinistros participados às seguradoras na sequência do comboio de tempestades que assolou Portugal entre os dias 27 de janeiro e 13 de fevereiro, anunciou esta quinta-feira a Associação Portuguesa de Seguradores (APS) após apuramento dos danos cobertos por contratos de seguro junto das empresas de seguros suas associadas e que são todas as que operam em Portugal.

Segundo a APS, a estimativa em 20 de março aponta para danos indemnizáveis de mil milhões de euros decorrentes de cerca de 180 mil sinistros participados, com as seguradoras a continuaram a rececionar mais de 1.000 participações de sinistros por dia no último mês.

O valor das indemnizações já pagas, ou objeto de adiantamentos, supera os 260 milhões de euros.

Já pagas ou provisionadas, ou seja, prontas para pagamento, foram resolvidas indemnizações no valor de 442 milhões de euros reparação e recuperação de habitações, 443 milhões de euros reparação e recuperação de empresas, comércios e obras e 34 milhões de euros de indemnizações relativas ao seguro automóvel.

Entraves a pagamentos demoram resolução de processos

A APS salienta que muitos processos de sinistros já têm a sua análise concluída e estão dados como aceites, mas “não estão considerados encerrados ou não foram ainda pagos por motivos alheios às seguradoras”. A causa de demora é justificada por as seguradoras aguardarem:

Envio de orçamentos finais;

Comprovativos relativos à propriedade do bem danificado ou informação sobre o IBAN do titular do direito à indemnização;

Entrega de equipamentos, materiais, conclusão de obras e respetiva faturação, para serem pagos;

Intervenção de terceiros, por exemplo, quando há regimes de copropriedade, ou nos casos em que o bem danificado foi dado em garantia num empréstimo bancário e existem credores hipotecários.

Assim, das 150 mil participações de seguros de habitações, 17 mil de seguros de atividades comerciais e industriais e 12 mil de seguros de automóvel, em 51 dias decorridos desde o início do comboio de tempestades, mais de 75 mil sinistros já tiveram indemnizações ou adiantamentos pagos, o que significa um ritmo de regularização de cerca de 1.500 sinistros por dia.

A APS refere que o número de sinistros participados na sequência do comboio de tempestades, no espaço de dois meses, corresponde a cerca de 41% da totalidade dos sinistros de multirriscos que habitualmente são participados num ano inteiro.

“O número excecional de sinistros participados em simultâneo, e a complexidade de alguns deles, torna o processo de análise mais exigente, envolvendo, ainda, procedimentos legais e contratuais obrigatórios que não dependem apenas das seguradoras”, conclui a associação dos seguradores.