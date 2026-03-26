Teresa Gonçalves é a nova administradora financeira da Impresa

A nova CFO da Impresa assume o cargo a partir de 17 de abril. Era, até aceitar o convite, administradora da NAV Portugal.

Teresa Gonçalves é a nova chief financial officer (CFO) da Impresa, substituindo Paulo Reis, que cessa as funções após mais de 16 anos ligados ao grupo. O grupo revela, em comunicado, que a profissional assumirá o cargo a partir de 17 de abril, integrando o Conselho de Administração e a Comissão Executiva.

Já em comunicação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo informa também que Teresa Gonçalves vai substituir Maria Luísa Anacoreta Correia, que havia renunciado ao cargo de vogal do Conselho de Administração com efeitos à data designação de substituto.

Teresa Gonçalves iniciou a sua carreira profissional na Cap Gemini Ernst & Young, em 2001, como consultora de estratégia. Em 2003, passou para a Portugal Telecom, onde ocupou posições como coordenadora de planeamento e controlo ou gestora de finanças, até assumir o cargo, em 2011, de diretora de finanças corporativas na área de Investimentos Internacionais. Em 2016, transitou para a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, como diretora da promoção de concorrência. Entre 2020 e 2023, assumiu o cargo de CFO do Grupo SATA e posteriormente de CEO. Era, até aceitar o convite que lhe foi efetuado pela Impresa, administradora da NAV Portugal.

Licenciada em Economia pela Universidade Católica, e com pós-graduações em Finanças e em Concorrência e Regulação pela Universidade Nova, em Business Marketing Strategy pela Kellogg School of Management e em Business Sustainability Management pela Universidade de Cambridge, Teresa Gonçalves é atualmente professora na Universidade Católica.

Ao CFO cessante, a Impresa “deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais”, “agradecendo todo o seu compromisso, dedicação e robustez nos mais de 16 anos em que esteve ligado ao Grupo”.