TP lança agência Findasense em Portugal

A Findasense vai ser liderada por Tiago Strecht e a ideia é começar com uma equipa de oito pessoas. O foco será crescer dentro dos clientes da TP, aumentando assim o leque de serviços prestados.

A TP (ex-Teleperformance) está a lançar, em Portugal, a Findasense. A agência apresenta-se como um parceiro estratégico para organizações que procuram integrar dados, experiência e marca com um impacto de negócio mensurável.

“A expansão da Findasense em Portugal reforça a TP como um parceiro de transformação integral para os nossos clientes”, afirmou Pedro Gomes, CEO da TP em Portugal. “Ao misturar a criatividade humana e a especialização em dados com a inteligência artificial, a nossa equipa diversificada ajuda as marcas a transformar as interações com os clientes em lealdade duradoura e em valor real de negócio“, diz citado em comunicado.

A agência liga a experiência de marca (BX) e a experiência do cliente CX, partindo do princípio que cada interação com o consumidor – do marketing ao serviço, do conteúdo à operação – contribui ativamente para a construção da marca.

A Findasense, descreve a agência, combina assim serviços especializados em experiência de marca – ativação de estratégia, conteúdo, redes sociais, marketing de influência, PR (relações-públicas) e eventos, com um forte foco na ativação de insights e na medição do impacto real no negócio – e desenvolvimento de estratégias integradas de CX e BX, criação de centros operacionais escaláveis e painéis de inteligência que ligam métricas operacionais a indicadores de marca, destinados a grandes organizações e clientes multinacionais.

“A abertura da Findasense em Portugal é um marco importante na nossa estratégia europeia. O nosso objetivo é consolidar Lisboa como um centro de referência no Sul da Europa para a Experiência de Marca e inteligência baseada em dados”, diz José Ramón López Grañeda, CEO Global da Findasense, citado em comunicado.

Em Portugal, a Findasense vai ser liderada por Tiago Strecht e, avança a agência ao +M, a ideia é começar com uma equipa de oito pessoas. O foco será crescer dentro dos clientes da TP, aumentando assim o leque de serviços disponibilizados.

“O futuro das marcas reside na intersecção entre a experiência da marca e a experiência do cliente. Com a Findasense e a TP a trabalharem em conjunto em Portugal, combinamos criatividade, dados e IA para transformar cada interação num momento que cria valor para a marca e impulsiona o desempenho empresarial”, afirma o country manager da Findasense Portugal.