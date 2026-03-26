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Vídeo falso com imagem de António Horta Osório circula nas redes sociais

 Lusa,

O conteúdo simula uma peça informativa da CNN, mas trata-se de um vídeo manipulado, sem qualquer correspondência com declarações reais.

Um vídeo fraudulento que utiliza indevidamente a imagem do ex-banqueiro António Horta Osório está a circular na rede social Facebook, apresentando declarações falsas atribuídas ao antigo banqueiro, foi hoje alertado.

Segundo comunicado do ex-banqueiro, o conteúdo simula uma peça informativa da CNN, mas trata-se de um vídeo manipulado, sem qualquer correspondência com declarações reais.

A mesma nota sublinhou que António Horta Osório “não fez quaisquer declarações nesse sentido”, nem tem qualquer ligação às plataformas ou alegadas oportunidades de investimento promovidas no vídeo.

O alerta destacou ainda o aumento deste tipo de fraude digital, que recorre a técnicas cada vez mais sofisticadas, incluindo a criação de vídeos falsos com aparência credível, com o objetivo de enganar utilizadores.

As autoridades recomendam que conteúdos suspeitos sejam denunciados, quer junto das entidades competentes, quer diretamente nas plataformas onde são divulgados.

A utilização indevida da imagem de figuras públicas e a manipulação de conteúdos informativos para fins fraudulentos são práticas consideradas graves, sendo apelado ao público que mantenha atenção redobrada perante este tipo de conteúdos.

Em outubro do ano passado, o ex-banqueiro também denunciou campanhas digitais “totalmente falsas” de alegados produtos ou oportunidades de investimento com o seu nome e imagem.

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