5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira é marcada pelo impacto da crise no Médio Oriente, com o Conselho de Ministros a reunir-se numa altura em que o conflito está a causar pressão sobre os preços dos combustíveis. O tema estará também no centro das atenções do Eurogrupo que vai debater medidas políticas para fazer face à crise. Não deverá também sair da agenda durante o congresso nacional do Partido Socialista. Fora deste cenário, a Media Capital, dona da TVI e CNN Portugal, divulga os resultados de 2025. Já o INE e o Eurostat divulgam estatísticas sobre comércio, habitação e produtividade, entre outros temas.

Conselho de Ministros em tempo de pressão dos preços do combustíveis

O Conselho de Ministros reúne-se esta sexta-feira num momento em que o conflito no Médio Oriente está a causar pressão sobre os preços dos combustíveis e a começar a contaminar outros setores. Luís Montenegro irá prestar declarações no final da reunião.

Eurogrupo reúne-se para fazer balanço do impacto da crise no Médio Oriente

Os ministros das Finanças da zona Euro vão reunir, em em videoconferência extraordinária, para fazer um balanço do impacto da crise no Médio Oriente, incluindo nos mercados energéticos, e debater medidas políticas para fazer face à crise. Em formato regular, e em preparação das próximas reuniões da primavera do Grupo do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington, os ministros discutem a evolução das taxas de câmbio nos últimos meses.

Dá-se início ao 25.º congresso nacional do Partido Socialista

O Partido Socialista (PS) vai dar início esta sexta-feira, ao final do dia, ao seu 25.º congresso nacional. Até domingo, o Pavilhão Multiusos de Viseu recebe os delegados do PS, que votarão os novos órgãos nacionais do partido – o atual presidente do PS, Carlos César, volta a candidatar-se ao cargo. Em votação vai estar também uma moção que defende que o partido deve afirmar-se como alternativa ao Governo.

Media Capital revela resultados de 2025

A Media Capital, empresa detentora da TVI e da CNN Portugal, divulga esta sexta-feira os resultados de 2025. Durante o primeiro semestre, o grupo liderado por Pedro Morais Leitão tinha alcançado lucros de 14 mil euros, uma recuperação face ao prejuízo de 2,67 milhões registado nos primeiros seis meses de 2024.

Dados sobre comércio, habitação e produtividade divulgados

Em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística (INE) revela o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas no comércio, com dados relativos a fevereiro deste ano. Serão também divulgadas as estatísticas de rendas da habitação ao nível local, dados do quarto trimestre de 2025. A nível europeu, vai-se ficar a saber as tendências de produtividade em 2025 através dos indicadores principais das contas nacionais, assim como dados sobre a aquisição de nacionalidade em 2024.