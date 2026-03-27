77 políticos travam acesso público a dados das declarações de rendimentos

No ano passado houve 77 políticos que travaram o acesso público a dados das declarações de rendimentos que entregaram à Entidade para a Transparência (EpT). O primeiro-ministro foi um deles, ao opor-se à divulgação da lista de clientes, aos serviços prestados e aos saldos das contas bancárias da empresa da sua família.

Segundo o Correio da Manhã (acesso pago), o caso Spinumviva contribuiu para o aumento dos pedidos de oposição ao acesso público de dados das declarações de rendimentos. Em fevereiro do ano passado, quando foi revelado que a família de Luís Montenegro tinha uma empresa imobiliária, 21 políticos tinham-se oposto à divulgação pública dos dados; mas em dezembro, os pedidos de oposição eram 77, um crescimento de 267%.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, divulgou a lista de clientes da Spinumviva para que “não se fique dependente de burocracias exageradas”, antecipando assim a sua publicação após o Tribunal Constitucional ter decidido que esta informação tem de ser pública.