77 políticos travam acesso público a dados das declarações de rendimentos
Luís Montenegro foi apenas um dos políticos que se opôs se à divulgação da lista de clientes, aos serviços prestados e aos saldos das contas bancárias da Spinumviva, a empresa da sua família.
No ano passado houve 77 políticos que travaram o acesso público a dados das declarações de rendimentos que entregaram à Entidade para a Transparência (EpT). O primeiro-ministro foi um deles, ao opor-se à divulgação da lista de clientes, aos serviços prestados e aos saldos das contas bancárias da empresa da sua família.
Segundo o Correio da Manhã (acesso pago), o caso Spinumviva contribuiu para o aumento dos pedidos de oposição ao acesso público de dados das declarações de rendimentos. Em fevereiro do ano passado, quando foi revelado que a família de Luís Montenegro tinha uma empresa imobiliária, 21 políticos tinham-se oposto à divulgação pública dos dados; mas em dezembro, os pedidos de oposição eram 77, um crescimento de 267%.
Na quinta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, divulgou a lista de clientes da Spinumviva para que “não se fique dependente de burocracias exageradas”, antecipando assim a sua publicação após o Tribunal Constitucional ter decidido que esta informação tem de ser pública.
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