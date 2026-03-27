Política

77 políticos travam acesso público a dados das declarações de rendimentos

  • ECO
  • 9:31

Luís Montenegro foi apenas um dos políticos que se opôs se à divulgação da lista de clientes, aos serviços prestados e aos saldos das contas bancárias da Spinumviva, a empresa da sua família.

No ano passado houve 77 políticos que travaram o acesso público a dados das declarações de rendimentos que entregaram à Entidade para a Transparência (EpT). O primeiro-ministro foi um deles, ao opor-se à divulgação da lista de clientes, aos serviços prestados e aos saldos das contas bancárias da empresa da sua família.

Segundo o Correio da Manhã (acesso pago), o caso Spinumviva contribuiu para o aumento dos pedidos de oposição ao acesso público de dados das declarações de rendimentos. Em fevereiro do ano passado, quando foi revelado que a família de Luís Montenegro tinha uma empresa imobiliária, 21 políticos tinham-se oposto à divulgação pública dos dados; mas em dezembro, os pedidos de oposição eram 77, um crescimento de 267%.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, divulgou a lista de clientes da Spinumviva para que “não se fique dependente de burocracias exageradas”, antecipando assim a sua publicação após o Tribunal Constitucional ter decidido que esta informação tem de ser pública.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

77 políticos travam acesso público a dados das declarações de rendimentos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

⛽ Combustíveis vão descer na próxima semana

Mónica Silvares, Mariana Bandeira,

Combustíveis somam um aumento acumulado de 40,6 cêntimos no diesel e de 19,4 cêntimos na gasolina, tendo em conta as previsões de descida para a próxima semana.