A procura por pães de miolo macio, como o brioche, está a aumentar devido às rabanadas

Este ano, espera-se que os madrilenos e os visitantes consumam mais de 7 milhões de rabanadas, de acordo com dados da Asempas. Além disso, mais de 90% dos espanhóis afirmam apreciar esta sobremesa durante a Quaresma, segundo dados de 2025 da Just Eats.

Neste contexto de elevada procura, a Europastry, empresa do setor das massas congeladas para padaria que abastece padarias, sublinha que consumidores e profissionais apostam cada vez mais em pães enriquecidos, de miolo macio e textura esponjosa, em busca de confeções mais requintadas e equilibradas. Uma tendência que também é confirmada pela Organização de Consumidores e Utilizadores (OCU), ao salientar que «o segredo de boas rabanadas está na escolha certa do pão».

Além disso, a Europastry destaca que o brioche se consolida como protagonista, tornando-se o pão preferido para a confeção de rabanadas de qualidade.

«Temos constatado um claro aumento do interesse por pães de maior qualidade, especialmente aqueles com miolo macio e textura esponjosa, como o brioche», assinalaram na empresa. «Consumidores e profissionais procuram obter rabanadas mais requintadas e equilibradas, o que impulsionou a procura por estas variedades nas semanas que antecederam a Páscoa.»

Segundo a Europastry, este boom vai além da época festiva. O brioche consolidou-se como um pão em voga em diversas ocasiões de consumo, especialmente no brunch, onde a sua versatilidade o tornou uma opção habitual tanto na restauração como em casa.