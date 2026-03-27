Agentes de IA com energia (e os limites da confiança). Oiça aqui o Podcast .IA
Dedicámos o sexto episódio do Podcast .IA ao setor energético, partindo do exemplo da EDP. Analisámos também os limites impostos aos agentes de IA, devido à confiança... ou falta dela.
A inteligência artificial (IA) “está presente em toda a cadeia de valor do negócio da energia, desde a geração até ao consumo, à transmissão, ao trading“, conta Nelson Pinho, Global Head of Digital & AI da EDP, no sexto episódio do Podcast .IA. A elétrica já passou da fase de pilotos à implementação de IA em escala, para acelerar a produtividade dos seus cerca de 12 mil trabalhadores. A adesão interna a estas ferramentas ronda os 70%.
O nível de investimento da EDP em IA está “em linha com o mercado”, diz Nelson Pinho, apontando para um orçamento médio para IA equivalente a 1,7% das receitas das empresas, citando estudos de uma consultora. Para contexto, em 2025, a EDP gerou um resultado bruto de 6.940 milhões de euros, segundo as contas publicadas pela própria companhia.
No segundo segmento do podcast ouvimos Bruno Martinho, Managing Director – Strategy & Growth PT Lead da Accenture. Num momento em que as empresas estão a criar agentes autónomos de IA de forma entusiasmada, a confiança continua a impor limites no grau de autonomia dado a esses sistemas. Ademais, nem todas conseguirão extrair resultados dos seus investimentos: “Para já há muito poucas empresas que têm as condições necessárias infraestruturais para conseguirem escalar este IA”, alerta.
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