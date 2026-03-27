Air France-KLM aumenta número de rotas em Portugal no verão. Vai operar quase 350 voos por semana

O grupo Air France-KLM anunciou esta sexta-feira um aumento de 11% na sua capacidade em Portugal durante os meses do verão, em comparação com o mesmo período do ano passado. Juntamente com a sua subsidiária low-cost, a Transavia, serão operadas 29 rotas e até 346 voos por semana, ligando os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada a França, Países Baixos e Bélgica.

Em comunicado, o maior grupo aéreo da Europa destaca a expansão dos voos da Air France a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, com até 46 voos por semana para o Aeroporto Charles de Gaulle (CDG), em Paris, detalhando que “um destes voos inclui uma paragem noturna no Porto, permitindo partidas de madrugada”.

Adicionalmente, no âmbito da joint-venture transatlântica com a norte-americana Delta Air Lines, a Air France-KLM vai oferecer voos diretos do Humberto Delgado, na capital portuguesa, para os aeroportos JFK, em Nova Iorque, e de Boston. “A partir de 22 de maio, [os clientes] poderão igualmente usufruir de voos diretos do Porto para Nova Iorque-JFK“, acrescenta.

Laurent Perrier, diretor-geral do grupo para os países da Península Ibérica, sublinha que “Portugal é um mercado-chave” para a Air France-KLM, apontando que, desde 2019, as duas transportadoras aéreas aumentaram em 44% a sua capacidade em território nacional.

“Ambas as companhias recuperaram a sua capacidade pré-pandemia em Portugal logo em 2022, à frente de muitos outros mercados. Os nossos fortes laços com Portugal, que remontam a 1940 para a KLM e a 1946 para a Air France, inspiraram-nos a investir e a expandir continuamente a nossa presença – não só através dos nossos próprios voos, como da nossa parceria transatlântica com a Delta Air Lines”, afirma o responsável, citado no comunicado.

A holding franco-neerlandesa indica ainda que está a “introduzir as suas mais recentes e avançadas aeronaves este verão”, garantindo que os Airbus A220 da Air France e os A321neo da KLM de nova geração “terão uma maior presença nas rotas portuguesas comparativamente ao verão passado”, de modo a oferecer aos passageiros “maior conforto e eficiência, além de ajudarem a reduzir as emissões de CO2 até 20% por passageiro-quilómetro”.

A Air France-KLM é um dos grupos que está na corrida à reprivatização de 49,9% do capital da TAP. Em meados de fevereiro, o administrador financeiro da empresa, Steven Zaat, garantiu que estavam a “trabalhar numa proposta não vinculativa” pela transportadora portuguesa. “Tudo dependerá do preço a pagar, da estrutura de governação e de outros aspetos sobre os quais não posso comentar neste momento”, disse, na altura. A decisão do Governo português deverá ser conhecida em julho.