Brisa Concessão Rodoviária aumenta lucros em 9,5% com maior tráfego. Receitas de portagens sobem 6%

A BCR – Brisa Concessão Rodoviária fechou o último ano com um resultado líquido de 356,8 milhões de euros, o que representa um aumento de 9,5% face ao ano anterior, adiantou a empresa em comunicado. A concessionária refere que as “condições macroeconómicas favoráveis” beneficiaram o tráfego, que aumentou nas 11 autoestradas geridas pela empresa, acrescentando que a imigração também contribuiu para mais viagens. Receitas de portagens subiram quase 6%.

Segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o tráfego médio diário foi de 25.289 veículos (ligeiros representaram 93,6% do tráfego total), um aumento de 3,7% face aos 23.375 veículos que circularam em 2024. “O tráfego beneficiou de condições macroeconómicas favoráveis”, adianta a empresa, notando que “o facto de 2024 ter sido um ano bissexto penalizou o resultado global”.

“O crescimento do tráfego em 2025 também suportado por um ligeiro aumento da população devido à imigração, o que contribuiu para mais viagens“, refere o comunicado.

O EBITDA atingiu 734,2 milhões de euros em 2025, o que representa um aumento de 6,4% em termos homólogos. Já a margem EBITDA aumentou 0,4 pontos percentuais para 82,2%, “beneficiando do aumento dos Rendimentos Operacionais“, que passaram de 843,4 para 893,3 milhões de euros, sustentadas pelas receitas de portagem, que aumentaram 5,8% para 853,6 milhões de euros.

No que diz respeito a investimento, a empresa investiu 63,9 milhões de euros, mais 3,4% face ao período homólogo.

A dívida bruta da BCR ascendia a 1.145 milhões de euros, no final de 2025.