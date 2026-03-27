Carneiro garante que se mantém diálogo para os órgãos externos do parlamento

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, afirmou esta sexta-feira que o diálogo com o PSD para a eleição dos órgãos externos da Assembleia da República se mantém e pediu reserva nas negociações.

À entrada para o 25.º Congresso Nacional do PS, em Viseu, José Luís Carneiro foi questionado sobre as negociações para os órgãos externos da Assembleia da República e respondeu que o “diálogo se mantém” e que aguarda que “esse diálogo possa resultar positivamente naquilo que é fundamental para a vida do país”.

Sobre se esse diálogo significa que o PS será incluído num acordo, Carneiro reiterou que este é um momento de diálogo e defendeu “uma certa reserva”.

“Significa que estamos em diálogo, estou em diálogo convosco, os líderes parlamentares dialogam, todos dialogam. Agora aquilo que nós dialogamos, em regra, temos de manter uma certa reserva”, frisou, numa alusão às negociações dos nomes para órgãos como a Provedoria de Justiça, Conselho de Estado ou Tribunal Constitucional.

O primeiro-ministro e líder do PSD afirmou hoje que a AD tem negociado a matéria dos órgãos externos do parlamento quer “com o bloco esquerdo, quer com o bloco direito”, sem confirmar um acordo com o Chega.

O presidente do Chega tem dito ter garantias de que haverá dois nomes indicados pelo PSD e um pelo seu partido para os juízes para o Tribunal Constitucional, o que não foi confirmado nem desmentido pelos sociais-democratas.