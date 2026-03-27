CMS Portugal tem quatro novos associados coordenadores

A CMS Portugal nomeou quatro novos associados coordenadores: André Gaspar, de Direito Fiscal, André Guimarães, de Corporate M&A, Sofia Costa Lobo e Tiago de Magalhães, ambos de Direito do Trabalho & Fundos de Pensões.

“As nomeações destes quatro advogados refletem o reconhecimento do mérito profissional que tem caracterizado os seus percursos e que exemplificam bem o que é ser um advogado da CMS: ser comprometido com a carreira, entregando aos clientes um trabalho de excelência e que merece a sua confiança”, sublinha em comunicado o managing partner José Luís Arnaut.

André Gaspar centra a sua prática em contencioso tributário, designadamente na assessoria em inspeções fiscais e em processos tributários, ao nível administrativo, judicial, arbitral, constitucional e europeu. Já André Guimarães desenvolve a sua atividade em mercados de capitais, M&A e Private Equity prestando assessoria em transações de aquisição e alienação de empresas, reestruturações societárias e estruturação de parcerias a nível nacional e internacional.

Por outro lado, Sofia Costa Lobo tem centrado a sua atividade em assessoria laboral às operações de M&A onde se tem especializado nas transferências de estabelecimento e due diligences. Por fim, Tiago de Magalhães é membro da equipa de ESG Task Force, na qual tem vindo a desenvolver e prestar assessoria em projetos nacionais e internacionais com foco na transparência salarial e equidade remuneratória.