Em atualização Comissão Europeia sofre ataque informático e confirma roubo de dados
A Comissão Europeia foi alvo de um ciberataque e já confirmou que houve roubo de dados, apesar de ainda estar a avaliar o impacto total.
A Comissão Europeia foi alvo de um ciberataque na passada terça-feira, que acabou por resultar no roubo de dados. O anúncio foi feito esta sexta-feira num comunicado de Bruxelas, que explica que o incidente “afetou a infraestrutura de cloud”.
O ataque ocorrido a 24 de março afetou a presença da Comissão na plataforma Europa.eu, com Bruxelas a explicar que “foram tomadas medidas imediatas para conter o ataque”. A Comissão Europeia adianta ainda que “a rápida resposta garantiu que o incidente fosse contido e que fossem implementadas medidas de mitigação de risco para proteger os serviços e os dados, sem interromper a disponibilidade dos sites Europa.eu”.
(Em atualização)
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