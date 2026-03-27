Comissão Europeia sofre ataque informático e confirma roubo de dados

A Comissão Europeia foi alvo de um ciberataque na passada terça-feira, que acabou por resultar no roubo de dados. O anúncio foi feito esta sexta-feira num comunicado de Bruxelas, que explica que o incidente “afetou a infraestrutura de cloud”.

O ataque ocorrido a 24 de março afetou a presença da Comissão na plataforma Europa.eu, com Bruxelas a explicar que “foram tomadas medidas imediatas para conter o ataque”. A Comissão Europeia adianta ainda que “a rápida resposta garantiu que o incidente fosse contido e que fossem implementadas medidas de mitigação de risco para proteger os serviços e os dados, sem interromper a disponibilidade dos sites Europa.eu”.

(Em atualização)