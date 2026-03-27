Conduril passou de prejuízos a lucros de 6,1 milhões em 2025
Empresa explica que o "desempenho positivo resultou, em grande medida, da resolução de diversos constrangimentos que condicionaram o exercício anterior".
A construtora Conduril passou de prejuízos de mais 28 milhões de euros em 2024 para lucros de 6,1 milhões de euros em 2025, adiantou, num relatório publicado no site à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
No ano passado, o grupo registou um volume de negócios de 176,3 milhões de euros, uma subida de 42% face aos 123,9 milhões de euros de 2024. O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) do grupo foi positivo em 19,2 milhões de euros, face aos 11 milhões de euros negativos de 2024.
“Em 2025, o grupo Conduril registou uma melhoria assinalável dos seus indicadores económico-financeiros, retomando progressivamente os padrões que sempre a caracterizaram”, destacou a empresa, no documento.
De acordo com a empresa, “este desempenho positivo resultou, em grande medida, da resolução de diversos constrangimentos que condicionaram o exercício anterior, da estabilização operacional de projetos relevantes no mercado nacional e internacional e do reforço do equilíbrio financeiro em obras cuja rentabilidade tinha sido penalizada no passado recente”.
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