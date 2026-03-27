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Conselho de Redação convoca protesto contra mudança da marcas da rádio pública

 Lusa,

Contactada pela agência Lusa, a direção de Informação da Rádio não quis fazer comentários sobre o protesto convocado pelo Conselho de Redação.

O Conselho de Redação da rádio pública convocou esta sexta-feira um protesto, para segunda-feira, contra a mudança das respetivas marcas para RTP Antena 1, RTP Antena 2 e RTP Antena 3, RTP Mundo e RTP África.

A Direção de Informação da Rádio confirmou aquilo que temíamos e não queríamos. A partir de agora, passamos a ser RTP Antena 1, RTP Antena 2, RTP Antena 3, RTP Mundo e RTP África em todo o lado“, refere o Conselho de Redação da Rádio em comunicado, sustentando: “Consideramos que isto é um ataque à nossa identidade”.

Criticando “a posição da Direção de Informação (DI) neste processo”, porque “não impediu as mudanças e a perda” das marcas da rádio pública, o Conselho de Redação lamenta que a DI sempre tenha dito que a sua “preocupação” era “oral” e que se iria “continuar a dizer Antena 1 em antena”. “Como se vê, não podemos”, sustenta.

Neste contexto, o Conselho de Redação convocou, para as 11:00 de segunda-feira, um protesto dos trabalhadores da rádio à porta da entrada principal das instalações da empresa, apelando a que todos participem e se façam acompanhar dos logótipos das rádios.

Em 18 de fevereiro passado, os jornalistas da rádio pública aprovaram em plenário uma moção de preocupação sobre a estratégia de adoção de um nome e marca única para o grupo.

Numa carta enviada ao conselho de administração, a que a Lusa teve então acesso, expressaram “profunda preocupação da redação da rádio em relação à casa das notícias, exigindo mais informação e que os jornalistas da rádio sejam ouvidos e participem neste processo”.

Rejeitando a estratégia de unificação da marca, a redação defendeu que esta coloca a RDP (incluindo Antena 1, Antena 2, Antena 3, RDP África e RDP Internacional) num papel secundário, apesar de a marca da rádio pública estar “mais forte do que nunca” e a registar audiências crescentes.

Contactada pela agência Lusa, a DI da Rádio não quis fazer comentários.

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