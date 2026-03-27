DBRS mantém previsão de crescimento do PIB português em 2026 mas melhora 2027

A DBRS atualizou as projeções para os países que analisa, tendo em conta o conflito no Irão, mas a previsão de crescimento para Portugal manteve-se nos 2,1% para 2026 e melhorou para 1,8% em 2027.

A atualização divulgada esta sexta-feira pela agência de notação financeira contempla também estimativas para a taxa de desemprego, que para Portugal ficou inalterada em 6% para este ano, mas a previsão tornou-se mais otimista para 2027, prevendo agora uma descida da taxa para 5,9%.

A DBRS explicou que estas revisões das previsões “são modestas e mistas”, sendo que as estimativas para o crescimento em 2026 e 2027 “permanecem cautelosamente otimistas”.

“O impacto final da guerra com o Irão sobre o crescimento e a inflação permanece desconhecido, e a maioria dos analistas ainda não fez revisões significativas”, salientou Thomas Torgerson, diretor executivo de Global Sovereign Ratings, citado em comunicado.

O responsável acrescentou que “os efeitos económicos adversos do conflito podem ser significativos, particularmente para os importadores líquidos de energia”.