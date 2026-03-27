Donos da Louis Vuitton compram resort de luxo Penha Longa
Emblemático resort de Sintra tem novos donos. O fundo Carlyle vendeu o Penha Longa à joint-venture formada pela L Catterton, do grupo de luxo francês LVMH, e a Cedar Capital.
O resort de luxo Penha Longa, em Sintra, foi vendido à sociedade L Catterton, um veículo de investimento apoiado pelo grupo de luxo francês LVMH, que detém marcas como a Louis Vuitton e a Christian Dior, em parceria com a Cedar Capital Partners.
Não foram revelados valores dos negócios para um ativo que estava na posse do fundo americano Carlyle desde 2018 (comprado na altura à Explorer) e que se encontraria avaliado em cerca de 140 milhões de euros.
O Penha Longa Resort é um dos resorts de luxo mais emblemáticos de Sintra. E foi uma das duas primeiras aquisições da joint-venture da L Catterton e Cedar, juntamente com o Garden Beach Hotel, um hotel à beira-mar com 177 quartos, localizado na Riviera francesa.
Esta parceria, que pretende construir uma carteira seletiva entre “dez a 15 ativos emblemáticos”, visa “construir uma plataforma líder de hotelaria de luxo na Europa e na América do Norte” e “capitalizar o forte crescimento secular da procura global de viagens de luxo e um desequilíbrio estrutural entre a oferta e a procura no segmento da hotelaria de gama alta”, segundo a L Catterton.
O Penha Longa Resort & Hotel, em Sintra, está localizado no Parque Natural de Sintra-Cascais, em terrenos que antes pertenciam a um mosteiro do século XIV.
O resort tem mais de 209 quartos, apartamentos e suítes no total, um spa, piscinas, campos de ténis e campos de golfe de 27 buracos projetados por Robert Trent Jones Jr. Possui também vários restaurantes, incluindo opções com estrela Michelin.
É também lá que o Banco Central Europeu (BCE) realiza anualmente o Fórum BCE, um encontro que junta os principais líderes dos bancos centrais em todo o mundo.
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