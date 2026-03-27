Empresa de “pet food” investe 10 milhões em Barcelos. E entra no mercado com marcas próprias

Num investimento de 10 milhões de euros, a empresa “Apura Alimentação Animal” vai começar a produzir ração para cães e gatos a partir de junho deste ano, em Fragoso (Barcelos), entrando oficialmente no mercado com várias marcas próprias de “pet food”, segundo avançou ao ECO/Local Online o proprietário António Silva.

A contar na bagagem com experiência de negócio no tecido industrial, mas na área de produção de detergentes, o dono da “Apura Alimentação Animal, Lda” decidiu lançar-se numa nova aventura de olhos postos na alimentação animal. Em junho, deverá colocar à venda nos mercados nacional e estrangeiro várias marcas que tem desenvolvido em laboratório.

Primeiro, começou por constituir a empresa, com sede fiscal em Alvarães, Viana do Castelo. Depois, comprou o terreno ali próximo, na freguesia de Fragoso, já no concelho vizinho de Barcelos, onde construiu a fábrica.

Neste momento, estamos a montar a fábrica com máquinas e tecnologia inovadora e sistemas de automação. António Silva Proprietário da empresa “Apura Alimentação Animal, Lda

A futura unidade industrial deverá estar pronta a funcionar nessa altura, apetrechada com laboratório para o desenvolvimento dos produtos alimentares para animais com fórmula própria. “Neste momento, estamos a montar a fábrica com máquinas e tecnologia inovadora e sistemas de automação”, descreve António Silva ao ECO/Local Online.

Numa nota enviada às redações, a autarquia de Barcelos destaca a unidade industrial como símbolo da atratividade do concelho. A fábrica distribui-se por “uma área inicial de 1.400 metros quadrados, passível de ser alargada até cerca de 6.000 metros quadrados” para responder ao possível aumento da capacidade de produção no futuro, nota a autarquia presidida por Mário Constantino Lopes.

“Tudo depende do crescimento do negócio e da receção do mercado às marcas que estamos a desenvolver”, acautela, por sua vez, o dono da fábrica, que deverá criar 10 postos de trabalho.

A instalação da Apura Alimentação Animal no concelho de Barcelos representa um investimento estratégico de relevância para o setor agroalimentar e para a economia local. Câmara Municipal de Barcelos

Para o município, “a instalação da Apura Alimentação Animal no concelho de Barcelos representa um investimento estratégico de relevância para o setor agroalimentar e para a economia local”.

O município refere ainda que a sua “colaboração, através do seu Gabinete de Apoio ao Investimento, foi determinante para a concretização e a célere instalação da unidade industrial, evidenciando o compromisso com a captação e fixação de investimento”. Entende que esta empresa “contribuirá para a dinamização do tecido empresarial local, bem como para o reforço da atratividade de Barcelos enquanto território favorável à instalação de empresas inovadoras e sustentáveis”.