Ataque ao Irão

Direto EUA ponderam enviar mais 10 mil soldados para o Golfo Pérsico

  • ECO
  • 7:34

Trump prolonga até 6 de abril moratória sobre ataques contra infraestruturas energéticas do Irão, "a pedido" de Teerão. Navios da chinesa COSCO Shipping começam a atravessar estreito de Ormuz.

O Pentágono está a considerar a possibilidade de enviar mais 10 mil soldados para o Médio Oriente, em plena guerra com o Irão, incluindo tropas terrestres. O destacamento inclui infantaria e veículos blindados para oferecer mais opções militares ao Presidente dos Estados Unidos.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.

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