EUA ponderam enviar mais 10 mil soldados para o Golfo Pérsico

O Pentágono está a considerar a possibilidade de enviar mais 10 mil soldados para o Médio Oriente, em plena guerra com o Irão, incluindo tropas terrestres. O destacamento inclui infantaria e veículos blindados para oferecer mais opções militares ao Presidente dos Estados Unidos.

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