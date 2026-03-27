Governo autoriza abate de quase 3.500 sobreiros em Sines
Em causa está a preparação dos terrenos para a instalação de vários projetos, como a central de energia solar para autoconsumo da Repsol.
O Governo publicou esta sexta-feira, em Diário da República, um despacho que autoriza o abate de 3.006 sobreiros, numa área de 13,81 hectares (quatro lotes) da Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), avança o Expresso.
Há duas semanas, um despacho semelhante autorizou também o abate de mais 450 sobreiros numa área de 2,68 hectares, correspondente a 10 lotes da mesma zona industrial de Sines.
A preparação destes terrenos cabe à AICEP Global Parques, que terá de entregar aos seus clientes os lotes já desmatados, desflorestados e dotados das infraestruturas básicas necessárias à instalação das empresas. Entre os investimentos previstos para seis destes 10 lotes está a instalação, pela Repsol Polímeros, de uma central solar para autoconsumo.
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