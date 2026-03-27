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Grupo Louis Vuitton sob suspeita em Itália por promover cosméticos junto de menores

 Lusa,

O grupo Louis Vuitton, que detém marcas como Sephora e Benefit, está sob investigação pela Autoridade da Concorrência italiana por suspeita de promover o uso precoce de cremes antienvelhecimento.

O conglomerado empresarial de produtos luxuosos de vestuário, acessórios e cosmética Louis Vuitton (LVMH), que detém marcas como Sephora e Benefit, está sob investigação pela Autoridade da Concorrência italiana por suspeita de promover o uso precoce de cremes antienvelhecimento.

Aquela entidade italiana declarou em comunicado que está a investigar “a omissão ou o caráter enganoso de informações relevantes” nas lojas físicas e digitais da marca Sephora.

O procedimento inclui “avisos e precauções relativos a cosméticos não destinados a menores ou não testados nos mesmos”, particularmente nas linhas de produtos Sephora Collection e Benefit Cosmetics.

As três empresas também são suspeitas de envolverem “influenciadores muito jovens que incentivam outros jovens, um público particularmente vulnerável, a comprar cosméticos compulsivamente”, segundo a mesma autoridade.

A promoção daqueles produtos, inclusive destinados a crianças entre os 10 e 12 anos, teria “incentivado compras impulsivas de máscaras faciais, soros e cremes antienvelhecimento”, com potenciais consequências para a saúde.

A Autoridade da Concorrência italiana informou que instalações da Sephora e da LVMH estão a ser alvo de buscas no território, podendo o processo de investigação resultar em multas avultadas.

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