Impresa revela acordo parassocial com os italianos da MFE

O documento estabelece um período de lock-up de três anos – até 2029 – durante o qual ambas as partes estão impedidas de vender ou onerar as suas participações

A Impresa divulgou esta sexta-feira os detalhes do acordo parassocial celebrado entre a MediaForEurope (MFE) e a Impreger, holding detida pela família Balsemão, e que concretizou a entrada dos italianos como os segundos maiores acionistas após injetarem 17,3 milhões de euros. O acordo tem uma vigência inicial de 10 anos, renovável por períodos de cinco.

O documento, comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), estabelece um período de lock-up de três anos – até 2029 – durante o qual ambas as partes estão impedidas de vender ou onerar as suas participações. Paralelamente, vigora um compromisso de standstill. A MFE não poderá adquirir ações ou participações representativas de mais de um terço (33,3%) do capital ou dos direitos de voto da dona da SIC e do Expresso.

Após este período, qualquer venda a terceiros estará sujeita a um direito de primeira oferta. Caso a alienação parta da MFE, a Impreger assegura ainda um direito de preferência na aquisição dessas ações.

O texto reconhece explicitamente que o objetivo é permitir à família Balsemão manter o domínio sobre a Impresa. Por isso, se a família perder o controlo da Impreger durante o lock-up, sem o aval dos italianos, a MFE ganha o direito de rescindir o acordo.

A estrutura de governação reflete esta hierarquia, sendo que, atualmente, é composta por nove membros, sendo seis designados pela Impreger e três pela MFE. O presidente do Conselho de Administração é sempre designado pela Impreger e dispõe de voto de qualidade.

Já na Mesa da Assembleia Geral, o presidente é designado pela Impreger, mas o secretário é designado pela MFE. Ambos têm mandatos de 4 anos.

Em regra, a MFE deve votar em conformidade com as instruções da Impreger. Caso a Impreger não dê instruções a tempo, os italianos devem abster-se. Esta obrigação não se aplica às “Matérias Reservadas dos Acionistas”. Nessas matérias – como fusões ou aumentos de capital –, a MFE mantém total discricionariedade para decidir e votar de forma independente.

Apesar do domínio da Impreger, a MFE garantiu salvaguardas em matérias críticas que exigem uma maioria qualificada de 75% dos membros do Conselho de Administração – o que, na composição atual de nove membros, obriga ao voto favorável de pelo menos sete administradores.

Este “superquórum” é necessário para decisões como a celebração de parcerias estratégicas com concorrentes da MFE, mas também se estende à alienação de ativos ou unidades de negócio que representem mais de 15% do valor consolidado da sociedade, bem como à prestação de garantias a terceiros acima de 10 milhões de euros (ou 50 milhões em agregado).

Nestas matérias, ambas as partes mantêm total liberdade para decidir e votar de forma independente.

No plano financeiro, a redução da dívida do grupo tem prioridade sobre a distribuição de dividendos. Ainda assim, fica estabelecida a intenção de distribuir pelo menos 50% do lucro distribuível, salvo se uma maioria qualificada – ou um acionista com mais de 30% – decidir o contrário. Tanto a Impreger (33,738%) como a MFE (32,934%) detêm mais de 30%.