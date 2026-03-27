ISDIN vai construir um novo centro logístico em Barcelona para impulsionar as suas operações internacionais
Segundo informou a empresa, a decisão de desenvolver este novo centro responde à necessidade de acompanhar o crescimento sustentado da empresa, em linha com os seus planos de expansão internacional.
A ISDIN irá desenvolver um novo centro logístico de vanguarda em Martorelles (Barcelona). Este centro, que representa o maior projeto logístico da história da empresa, terá cerca de 22 000 metros quadrados e centralizará uma parte muito significativa das suas operações logísticas, reforçando o papel de Barcelona como centro nevrálgico da sua logística mundial.
O novo centro em Martorelles permitirá à ISDIN operar num ambiente à altura dos seus objetivos, com maior capacidade, automatização avançada para reforçar as operações e a qualidade do serviço e instalações modernas num parque industrial de primeira linha.
«Este projeto não é apenas um investimento na nossa capacidade logística; é um investimento no nosso futuro», afirmou Juan Naya, CEO da ISDIN. «Este hub permitirá-nos ser mais eficientes e ágeis para servir os nossos clientes em todo o mundo. Estamos a construir as bases para a próxima década de crescimento, reforçando o papel estratégico de Barcelona como o nosso centro de operações global».
O projeto está em andamento, com o edifício em construção pela empresa SEGRO, responsável pelo desenvolvimento do espaço, e a sua conclusão está prevista para o segundo semestre de 2027. A conclusão da transação contou com a assessoria da Savills.
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