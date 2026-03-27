Mais de 400 militares da Marinha em exercício operacional ao largo da costa

Mais de 400 militares da Marinha estão a realizar até 28 de março um exercício operacional ao largo da costa portuguesa para treinar a capacidade de resposta da Força Naval Portuguesa a escalada de tensão e conflito. No Instrex 2026 está ainda prevista a colaboração de meios da Força Aérea e militares do Exército.

“Este exercício, que tem como objetivo treinar a Força Naval Portuguesa para situações de resposta a crises, escalada de tensão e conflito, bem como elevar a capacidade operacional, a projeção de força e os seus padrões de prontidão, conta com a participação de mais de 400 militares, cinco unidades navais e forças de fuzileiros e mergulhadores“, adianta porta-voz da Marinha Portuguesa ao ECO/eRadar.

“Está também prevista a colaboração de meios aéreos da Força Aérea e de elementos paraquedistas do Exército“, refere ainda.

A Marinha não é o único ramo recentemente envolvido em em exercício operacionais. O Exército português esteve até ao passado dia 25 a realizar o exercício Strong Impact no Campo Militar de Santa Margarida, envolvendo 417 militares, dos quais 320 do Exército português, 91 do Exército espanhol, quatro do Exército francês e dois observadores do Exército romeno. O exercício tinha como objetivo “desenvolver a capacidade operacional das unidades de Artilharia de Campanha e de Artilharia Antiaérea do Exército português”, tendo sido realizados testes de tiro reais com loitering munitions, ou seja, ‘drones de ataque’.

No caso da Força Aérea, para este ano estão previstos “três exercícios, envolvendo a participação de forças nacionais e de países aliados”: o TITAN SKY 26 (em maio); e Space Exercise e Real Thaw 26 (setembro). “Estes exercícios visam testar e treinar a interoperabilidade e coordenação de procedimentos, envolvendo meios aéreos tripulados e não tripulados, bem como a integração do espaço em cenários operacionais”, refere porta-voz da Força Aérea ao ECO/eRadar.