Máxima lança primeira edição digital temática
A Máxima, projeto editorial do grupo Medialivre, destaca a atriz e escritora Ana Zanatti como capa da sua primeira edição inteiramente digital. O projeto já não tem edição em papel regular desde 2020.
A Máxima, projeto editorial de moda, beleza e lifestyle do grupo Medialivre — detentor do Correio da Manhã –, abre um novo capítulo no seu percurso editorial com o lançamento da sua primeira edição digital temática. Esta será a primeira de várias edições, com os conteúdos a serem publicados online de forma faseada ao longo de um mês.
O primeiro tema a ser abordado incide sobre os padrões de beleza e o modo como moldam — e limitam — a vida das mulheres, explica a revista, num comunicado. A primeira capa digital é protagonizada pela atriz e escritora de 76 anos Ana Zanatti.
“A Máxima quer mudar a conversa sobre beleza em Portugal. Não para criar um novo padrão, mas para desmontar os que já existem. Esta edição traz essa discussão para um espaço acessível e contínuo, com conteúdos que acompanham a vida real. É o início de um caminho, com novas edições digitais temáticas. Dar visibilidade ao que é real e abrir espaço a uma beleza que se reconhece em toda a sua liberdade, diversidade e verdade”, explica a diretora da Máxima, Rosário Mello e Castro.
A Máxima já não tem edição em papel regular desde 2020, possuindo apenas uma edição anual especial nesse formato, sendo que este lançamento digital não afeta essa edição em papel.
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