Um medicamento antidiabético e um composto vegetal são a nova aposta para aumentar a eficácia da reprodução assistida, melhorando os tratamentos e reduzindo as perdas gestacionais.

Trata-se do trabalho «Genistein and Pioglitazone as Promising Repurposed Drugs to Treat Endometrial Failure Independent of Endometrial Timing», que recebeu o prémio President’s Plenary com esta comunicação oral no congresso da Society for Reproductive Investigation (SRI), realizado entre 24 e 28 de março em Porto Rico.

Segundo explicam, o estado do endométrio é, juntamente com a seleção embrionária, fundamental para o sucesso de um tratamento de fertilidade. A falha endometrial está no centro de várias linhas de investigação em medicina reprodutiva, procurando compreender por que razão não se verifica a gravidez.

Com uma amostra de 161 mulheres, os investigadores descreveram quatro tipos de endométrio, com base na sua expressão genética. Destes, dois foram associados a altas taxas de gravidez, enquanto os outros apresentam maior risco de aborto, mesmo que lhes sejam transferidos embriões de boa qualidade.

Dada a ausência de tratamentos para estas questões, a equipa recorreu à inteligência artificial e à farmacologia de sistemas, que funciona através da modelação de redes, para identificar medicamentos aprovados com capacidade para corrigir as alterações endometriais que impedem a gravidez. De todos os estudos, foram selecionados dois por serem os mais eficientes e não apresentarem efeitos secundários: a genisteína e a pioglitazona. Ambos demonstraram efeitos positivos em laboratório, ajudando as células do endométrio a funcionarem melhor durante a decidualização, um processo fundamental para que a gravidez ocorra e progrida.

Em média, são necessárias três a cinco tentativas para se obter uma probabilidade acumulada de gravidez superior a 95-98% com embriões de boa qualidade, sendo que, na primeira tentativa, essa probabilidade é de cerca de 65%, com a consequente perda de embriões ao longo do processo. Agora, podemos tentar melhorar estas taxas graças à identificação preventiva destes perfis e ao seu tratamento antes da transferência do embrião», explica a Dra. Patricia Díaz Gimeno, investigadora principal do projeto.

UM CAMINHO MAIS CURTO E SEGURO

A personalização dos protocolos surge como um benefício fundamental neste estudo para as pacientes, uma vez que a capacidade de identificar antecipadamente o estado do endométrio pode levar à otimização da transferência e à implantação do menor número possível de embriões disponíveis, o que implica maiores probabilidades de gravidez logo na primeira tentativa. No entanto, Díaz Gimeno acrescenta que os resultados «exigiriam um ensaio clínico» para comprovar «com a maior evidência possível» que realmente «melhora a prática clínica habitual».

A rapidez na implantação é outro dos fatores a destacar: «Os nossos estudos em laboratório demonstraram que ambos os fármacos são capazes de favorecer a decidualização nas células do endométrio», afirma a doutora. A decidualização é um processo no qual as células endometriais sofrem alterações funcionais e morfológicas indispensáveis para favorecer a implantação do embrião e o seu desenvolvimento posterior.

Como os dois compostos já se encontram comercializados, o seu perfil de segurança é amplamente conhecido, pelo que a sua utilização para esta nova indicação «poderia ser concretizada de forma mais rápida, evitando o longo processo necessário para que os novos medicamentos entrem no mercado».

Díaz Gimeno acrescenta que estes medicamentos foram descobertos para reverter, a nível molecular, uma causa de infertilidade «até agora desconhecida»: «Para os descobrir, foi utilizada uma abordagem sofisticada de análise massiva de dados pioneira no campo da reprodução humana, como é a abordagem da farmacologia de sistemas e o “signature matching” (realizado pelo primeiro autor do trabalho, Antonio Párraga Leo, após uma estadia na UCSF, Universidade de São Francisco, Califórnia)».

O IMPACTO DO IMC

A presença do IVI no Congresso da SRI foi marcada por outro estudo que relaciona o efeito do Índice de Massa Corporal (IMC) com o risco de perda gestacional. De acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), 40% da população espanhola sofre de excesso de peso corporal. Este é um problema crescente em todo o mundo, face ao qual muitos países adotaram medidas para o combater.

A fertilidade é um dos fatores que podem ser afetados em mulheres que se encontram acima do seu peso adequado. Para além de terem de recorrer a tratamentos de fertilidade com maior frequência, o estudo «The weight of loss: Obese patients have a higher risk of pregnancy loss after euploid frozen embryo transfer», apresentado pelo IVI RMA na SRI, revela que o risco de sofrer uma perda gestacional pode aumentar em cerca de 18% em média, embora em maior medida nos casos de obesidade grave.

«Estas descobertas sublinham a importância de personalizar ao máximo os tratamentos de fertilidade para alcançar elevadas taxas de sucesso, tendo em conta, no historial médico da paciente, o seu estilo de vida e, em especial, o seu peso corporal. É imprescindível informar sobre o impacto da obesidade feminina nas complicações gestacionais, tais como o aborto, que será mais frequente mesmo quando os embriões transferidos para o útero não apresentarem anomalias cromossómicas», explica o Dr. José Bellver, ginecologista do IVI Valência.

O estudo foi realizado com uma amostra de cerca de 16 000 pacientes e dele depreende-se também que as pacientes com obesidade tinham menor probabilidade de ter um recém-nascido em comparação com as pacientes não obesas, com um risco que aumenta progressivamente com o aumento do IMC. Estas descobertas destacam a importância de aconselhar sobre o impacto da obesidade na perda gestacional, mesmo antes de realizar uma transferência de embriões euploides.

Hábitos de vida saudáveis podem ser muito positivos para as pacientes que realizam um tratamento de reprodução assistida, tal como explica o Dr. Bellver: uma dieta equilibrada, hidratação abundante, evitar o álcool e o tabaco e exercício físico regular adaptado às necessidades de cada mulher.