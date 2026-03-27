Justiça

Novo diretor nacional da Polícia Judiciária deverá ser conhecido nos próximos dias

  • Lusa
  • 14:46
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O nome do novo diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) deverá ser conhecido nos próximos dias, avançou esta sexta-feira o primeiro-ministro.

O nome do novo diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) deverá ser conhecido nos próximos dias, avançou esta sexta-feira o primeiro-ministro.

Em declarações aos jornalistas depois da reunião do Conselho de Ministros, Luís Montenegro admitiu que a escolha do próximo diretor nacional da PJ “não demorará muito mais tempo”.

“Nós estivemos estas semanas a fazer a ponderação para tomar uma decisão e nos próximos dias ela será conhecida”, acrescentou, sem dar mais detalhes sobre a nomeação.

Luís Neves deixou o cargo de diretor nacional da PJ há mais de um mês, a 21 de fevereiro, para tomar posse como ministro da Administração Interna.

Sobre a nomeação do próximo diretor nacional da PJ, a ministra da Justiça assumiu, em 24 de fevereiro, que a escolha será feita dentro da Polícia Judiciária.

“A nossa intenção, e tive a oportunidade de conversar com o senhor primeiro-ministro, é que fosse uma solução de continuidade, ou seja, não ser alguém de fora”, disse Rita Alarcão Júdice.

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