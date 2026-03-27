União Europeia

PIB da UE cresce menos 0,4 a 0,6 pontos percentuais este ano

  • Lusa
  • 13:35

Bruxelas estima que o PIB da UE possa crescer menos 0,4 a 0,6 pontos percentuais este ano face a previsões anteriores devido ao impacto do conflito no Irão, iniciado a 28 de fevereiro.

A Comissão Europeia estimou esta sexta-feira que o Produto Interno Bruto (PIB) da União Europeia (UE) possa crescer menos 0,4 a 0,6 pontos percentuais este ano face a previsões anteriores devido ao impacto do conflito no Médio Oriente.

“A nossa análise sugere que o crescimento da UE em 2026 poderia ser cerca de 0,4 pontos percentuais inferior ao projetado na nossa previsão económica de outono [divulgada em novembro passado] e a inflação poderia ser até um ponto percentual superior”, disse o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis.

Falando em conferência de imprensa no final de uma reunião virtual do Eurogrupo, o responsável apontou que, “se as perturbações forem mais significativas e prolongadas, as consequências negativas para o crescimento seriam ainda maiores”, com o PIB a crescer menos 0,6 pontos percentuais em 2026 e 2027 face ao anteriormente previsto.

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