Porto de Lisboa investe 5,8 milhões de euros em plataforma “inteligente”

O Porto de Lisboa vai investir 5,8 milhões de euros no desenvolvimento de uma Plataforma de Gestão Inteligente Portuária e de um sistema integrado de monitorização e sensorização, tendo já assegurado 4,25 milhões de euros em financiamento europeu. O projeto chama-se “Smart Port Lx” e deverá estar concluído até 2030.

“Este projeto representa um passo estruturante na consolidação de um modelo de gestão portuária mais eficiente, sustentável e orientado por dados“, assinala o presidente da Administração dos Portos de Lisboa e Setúbal, citado num comunicado. Segundo Vítor Caldeirinha, o “Smart Port Lx” vai permitir otimizar “o desempenho ambiental, a gestão de recursos e reforçar a competitividade do Porto de Lisboa no contexto das redes europeias de transporte“.

O projeto visa a implementação de uma infraestrutura tecnológica inteligente, integrada e transversal, destinada à recolha, gestão e análise avançada de dados operacionais e ambientais. O investimento permitirá reforçar a capacidade de monitorização em tempo real, melhorar a eficiência na utilização de recursos e apoiar uma tomada de decisão mais informada, tanto ao nível operacional como estratégico.

“O financiamento agora assegurado permite acelerar a implementação de soluções tecnológicas que reforçam a capacidade de monitorização, análise e decisão, contribuindo diretamente para os objetivos de digitalização, descarbonização e eficiência operacional definidos na Estratégia Nacional Portos 5+”, detalha o presidente da Administração dos Portos de Lisboa e Setúbal.

Este projeto representa um passo estruturante na consolidação de um modelo de gestão portuária mais eficiente, sustentável e orientado por dados. Vítor Caldeirinha Presidente da Administração dos Portos de Lisboa e Setúbal

Aprovado no âmbito do programa Sustentável 2030 – Programa de Ação Climática e Sustentabilidade (PACS), este projeto contempla igualmente o reforço das capacidades analíticas, com recurso a inteligência artificial para apoio à decisão. Acresce o desenvolvimento de “modelos preditivos” e a implementação de um modelo estruturado de governação de dados.

O plano contempla ainda o reforço da infraestrutura tecnológica e a modernização dos sistemas de comunicação e segurança, contribuindo para uma maior resiliência operacional.

O Porto de Lisboa e Setúbal acredita que esta iniciativa terá impacto na eficiência energética, na modernização dos processos de gestão e na articulação entre o porto e a cidade.