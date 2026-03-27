Quatro satélites portugueses lançados na segunda-feira nos EUA

Quatro satélites portugueses serão lançados para o espaço na segunda-feira nos Estados Unidos, os primeiros de um conjunto de 12 dedicados às comunicações marítimas, anunciou hoje a empresa LusoSpace.

“O foco é criar o ‘Waze dos oceanos’, porque teremos acesso a uma rede de internet a funcionar no mar em qualquer ponto, em qualquer condição meteorológica, o que tornará mais seguras as viagens e as comunicações marítimas”, avançou fonte da empresa à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, a constelação Lusíada arranca com estes quatro satélites — Camões, Agustina, Pessoa e Saramago —, que serão enviados para órbita num foguetão da SpaceX, que será lançado na base de Vandenberg, na Califórnia, Estados Unidos.

Adiantou ainda que este projeto privado conta com parcerias estratégicas com entidades governamentais e que o desenvolvimento e lançamento dos satélites representa um investimento de 15 milhões de euros, dos quais 10 milhões financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A LusoSpace financia cerca de 2,5 milhões de euros, com o restante montante a ser angariado junto de investidores privados.

Na manhã de segunda-feira, o lançamento dos satélites poderá ser acompanhado em Lisboa, num evento em tempo real que contará com a presença de entidades ligadas à área aeroespacial e à Defesa.