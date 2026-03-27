Recorde de afluência de turistas das Ilhas Baleares em Andorra

O fluxo de viajantes entre as Ilhas Baleares e Andorra continua a consolidar-se, coincidindo com a terceira temporada de voos regulares entre Palma e o Principado.

Entre outubro de 2024 e outubro de 2025, mais de 68 000 passageiros provenientes do arquipélago visitaram o Principado, de acordo com os dados recolhidos pelo Inquérito sobre movimentos turísticos nas fronteiras. O recorde de afluência máxima foi registado em janeiro de 2025, triplicando os números do mesmo mês do ano anterior.

A ligação aérea direta contribuiu especialmente para impulsionar as escapadelas de inverno, facilitando viagens de curta duração que coincidem com a época de neve. Esta tendência reflete-se claramente nos dados de janeiro: se em 2024 se registaram 6.245 visitantes provenientes das Ilhas Baleares, em janeiro de 2025 o número subiu para 20.796, mais do triplo. Um aumento intimamente ligado ao boom das escapadelas de inverno e à consolidação da rota aérea nos meses de maior procura turística.

A rota entre Palma de Maiorca e o aeroporto de Andorra-la Seu d’Urgell opera durante todo o ano com duas frequências semanais. No inverno (outubro-março), os voos partem de Palma às sextas-feiras às 8h45 e aos domingos às 13h45, com regresso de La Seu d’Urgell às sextas-feiras às 10h45 e aos domingos às 15h40. No verão (abril-outubro), as ligações são às terças-feiras e aos sábados. O preço começa em cerca de 60 € por trajeto, com descontos de até 75% para residentes nas Ilhas Baleares.

A ligação aérea Palma-Andorra permite aos viajantes das Baleares descobrir mais facilmente as atrações de Andorra. O país, situado no coração dos Pirenéus, combina natureza, desporto e lazer durante todo o ano: desde a maior área esquiável do sul da Europa até percursos de montanha, um património cultural único e uma oferta comercial e gastronómica diferenciada, que constituem uma proposta perfeita para uma escapadela de fim de semana.

No âmbito do bem-estar, Caldea, o centro de lazer termal de Andorra, consolidou-se como uma das grandes atrações do país e, neste último ano, incorporou várias novidades. Entre elas, a renovação da lagoa exterior, que atualiza a imagem de um dos espaços mais emblemáticos do complexo; a estreia do novo espetáculo aquático YCE; e o projeto de construção de um hotel na icónica torre, que permitirá completar a experiência com alojamento próprio.

Caldea oferece banhos termais até à meia-noite, espaços diferenciados como o spa Adults Only, banhos romano-indianos, sauna, hammam, jacuzzis exteriores e piscina panorâmica, bem como um vasto leque de tratamentos. A experiência é complementada com propostas gastronómicas e atividades que combinam relaxamento, lazer e música num ambiente único no coração dos Pirenéus.

As estâncias de Grandvalira Resorts —Grandvalira, Pal Arinsal e Ordino Arcalís— constituem o maior domínio esquiável dos Pirenéus e do sul da Europa, com 308 quilómetros de pistas. O conjunto das estações consolidou-se como uma garantia de neve para os visitantes que pretendem prolongar a época, graças tanto às condições naturais como aos sistemas de neve artificial que permitem assegurar a qualidade da neve até bem avançada a primavera. A época atual registou acumulações que ultrapassam os dois metros de neve em vários setores, o que permite enfrentar a reta final da campanha com boas condições.

Para além da oferta de esqui alpino, as estâncias dispõem de um vasto leque de atividades complementares, como passeios de moto de neve, excursões com raquetes de neve, mushing ou atrações para todos os públicos, como o Mágic Gliss — um tobogã com mais de meio quilómetro — onde toda a família pode deslizar, bem como o Bike Park de Pal Arinsal, aberto todo o ano. Esta proposta é complementada por uma oferta gastronómica exclusiva, inspirada no património da cozinha de montanha e na sua reinterpretação, com a presença de estrelas Michelin como Nandu Jubany e chefs de referência no Principado.