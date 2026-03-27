Taxas Euribor sobem a seis e 12 meses
Taxas que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa subiram nos prazos de seis e 12 meses e caíram a três meses.
As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, tiveram comportamentos diferentes esta sexta-feira: subiram nos prazos a seis e a 12 meses e desceram a três meses.
- A taxa Euribor a seis meses avançou para 2,504%, mais 0,002 pontos do que na quinta-feira.
- No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu para 2,860%, mais 0,040 pontos do que na sessão anterior.
- Em sentido contrário, a Euribor a três meses baixou para 2,127%, menos 0,008 pontos.
Em 19 de março, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela sexta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.
A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de abril em Frankfurt, Alemanha.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
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