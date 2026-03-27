Media

Vasp altera composição na administração e passa a ter CEO

 Lusa,

A partir de 30 de março, a administração da empresa "é composta por Marco Galinha, presidente do Conselho de Administração e administrador não executivo e por Hernâni Fernandes, vogal não executivo".

A Vasp – Distribuição e Logística anunciou esta sexta-feira a nova composição do seu Conselho de Administração, com cinco elementos, que conta com Manuel Aguiar como presidente executivo (CEO) e Bruna Alves, membro da Comissão Executiva.

A partir de 30 de março, a administração da empresa “é composta por Marco Galinha, presidente do Conselho de Administração e administrador não executivo e por Hernâni Fernandes, vogal não executivo“, lê-se em comunicado.

“Foram ainda nomeados Manuel Aguiar, como CEO e Bruna Alves, membro da Comissão Executiva” e José Pedro Braz Monteiro “assume as funções de diretor-adjunto da Vasp“. Com esta nova composição, “Rui Moura cessa, a seu pedido, as suas funções na administração da Vasp”.

Esta nova estrutura de governação, de acordo com a empresa, vai permitir à Vasp posicionar-se “para acelerar a sua transformação operacional e estratégica, reforçando a sua capacidade de adaptação e liderança num setor em constante evolução”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Vasp altera composição na administração e passa a ter CEO

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
+M
VASP enviou dados errados ao Governo e agora pede desculpa

Empresa de distribuição diz que teve conhecimento na sexta-feira "de que foram remetidas, por um colaborador da empresa, ao gabinete do ministro da Presidência informações financeiras incompletas".

Lusa,

+M
VASP reúne-se com regulador de media ERC na quarta-feira

Reunião ocorre num momento em que a VASP "está na iminência de cortar rotas".

Lusa,

+M
Regulador dos media reúne-se com VASP no início de fevereiro

A VASP "está na iminência de cortar rotas" , que podem suspender a distribuição de imprensa em oito distritos do interior do país.

Lusa,