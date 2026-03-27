Vasp altera composição na administração e passa a ter CEO

A partir de 30 de março, a administração da empresa "é composta por Marco Galinha, presidente do Conselho de Administração e administrador não executivo e por Hernâni Fernandes, vogal não executivo".

A Vasp – Distribuição e Logística anunciou esta sexta-feira a nova composição do seu Conselho de Administração, com cinco elementos, que conta com Manuel Aguiar como presidente executivo (CEO) e Bruna Alves, membro da Comissão Executiva.

A partir de 30 de março, a administração da empresa “é composta por Marco Galinha, presidente do Conselho de Administração e administrador não executivo e por Hernâni Fernandes, vogal não executivo“, lê-se em comunicado.

“Foram ainda nomeados Manuel Aguiar, como CEO e Bruna Alves, membro da Comissão Executiva” e José Pedro Braz Monteiro “assume as funções de diretor-adjunto da Vasp“. Com esta nova composição, “Rui Moura cessa, a seu pedido, as suas funções na administração da Vasp”.

Esta nova estrutura de governação, de acordo com a empresa, vai permitir à Vasp posicionar-se “para acelerar a sua transformação operacional e estratégica, reforçando a sua capacidade de adaptação e liderança num setor em constante evolução”.