BRANDS' ECO Vincci Porto 4*, onde a história industrial do Porto se transforma numa experiência lifestyle
Na antiga Bolsa do Pescado, o Vincci Porto combina património, design art déco, gastronomia de autor e um rooftop com vista sobre o Douro.
Situado em pleno coração do Porto, o Vincci Porto 4* faz parte do compromisso da Vincci Hoteles em recuperar edifícios arquitetónicos que caíram em desuso, devolvendo-lhes vida e reintegrando-os na cidade. O hotel ergue-se num edifício emblemático que outrora acolheu a histórica Bolsa do Pescado, a antiga lota de peixe da cidade, conhecida popularmente como Bolsa do Pescado.
Construído na década de 1930 pelo reconhecido arquiteto Januário Godinho, este armazém eclético foi classificado como Imóvel de Interesse Público em 1977 e é um dos exemplos mais notáveis da arquitetura industrial moderna do Porto, agora transformado num estabelecimento de quatro estrelas. Este projeto recebeu diversos prémios de arquitetura e design.
Gastronomia como eixo da experiência
O Vincci Porto 4* promete uma experiência gastronómica e cultural completa. O hotel dispõe de 95 quartos com todas as comodidades próprias da cadeia. O design segue um cuidado estilo art déco, refletido nos seus espaços amplos e luminosos.
O seu restaurante à la carte, 33 Alameda, com capacidade para 88 pessoas, oferece uma variada seleção de referências locais e internacionais de autor, tornando a gastronomia num dos seus principais pontos fortes.
Um rooftop voltado para o Douro
Com um dos melhores pôr do sol da cidade do Porto sobre o rio Douro, o Douro Sky Lounge, o rooftop do Vincci Porto 4*, oferece cocktails criativos e uma excelente proposta gastronómica para desfrutar do melhor ambiente em qualquer dia da semana. A sua localização privilegiada frente ao rio Douro, com vistas sobre o seu percurso até à foz no Atlântico, torna-o um local ideal para apreciar o pôr do sol.
O rooftop do Vincci Porto 4* (Alameda Basílio Teles 29, Porto, Portugal) proporciona um espaço único para observar a icónica Ponte da Arrábida, bem como as casas e caves que
acompanham o rio e a cidade. A sua localização permite desfrutar de vistas inigualáveis que tornam cada momento verdadeiramente memorável.
Este Terraço apresenta uma cuidada proposta gastronómica com produtos locais, destacando-se os hambúrgueres — com opção vegan — e pratos para partilhar como a tábua de queijos e enchidos portugueses, fish & chips ou especialidades de bacalhau. A carta harmoniza na perfeição com a seleção de bebidas: clássicos como Mojito, Caipirinha ou Margarita juntam-se a propostas mais inovadoras, como o Porto Tonic — elaborado com vinho branco do Porto, tónica, xarope de menta e casca de laranja — ou mocktails como o Virgin Sky Lounge, preparado com puré de maracujá, menta, lima e 7Up. Além disso, dispõe de diversas referências de vinho, variedade de cervejas, refrigerantes, limonadas e sangrias.
O Douro Sky Lounge recebe ainda atuações de música ao vivo. DJs, cocktails criativos e uma proposta gastronómica ideal para partilhar definem o conceito destas sessões.
Pôr do sol sobre o Douro, cocktails de autor e o ambiente mais cool do Porto, com vista para a Ponte da Arrábida, fazem desta esplanada o place to be para terminar a semana, viver momentos inesquecíveis, descobrir a riqueza local da cidade, saborear a sua gastronomia e desfrutar da sua vibrante vida noturna com o rio como cenário.
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