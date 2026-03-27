Vincci Porto 4*, onde a história industrial do Porto se transforma numa experiência lifestyle

Situado em pleno coração do Porto, o Vincci Porto 4* faz parte do compromisso da Vincci Hoteles em recuperar edifícios arquitetónicos que caíram em desuso, devolvendo-lhes vida e reintegrando-os na cidade. O hotel ergue-se num edifício emblemático que outrora acolheu a histórica Bolsa do Pescado, a antiga lota de peixe da cidade, conhecida popularmente como Bolsa do Pescado.









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Construído na década de 1930 pelo reconhecido arquiteto Januário Godinho, este armazém eclético foi classificado como Imóvel de Interesse Público em 1977 e é um dos exemplos mais notáveis da arquitetura industrial moderna do Porto, agora transformado num estabelecimento de quatro estrelas. Este projeto recebeu diversos prémios de arquitetura e design.

Gastronomia como eixo da experiência

O Vincci Porto 4* promete uma experiência gastronómica e cultural completa. O hotel dispõe de 95 quartos com todas as comodidades próprias da cadeia. O design segue um cuidado estilo art déco, refletido nos seus espaços amplos e luminosos.

O seu restaurante à la carte, 33 Alameda, com capacidade para 88 pessoas, oferece uma variada seleção de referências locais e internacionais de autor, tornando a gastronomia num dos seus principais pontos fortes.

Um rooftop voltado para o Douro

Com um dos melhores pôr do sol da cidade do Porto sobre o rio Douro, o Douro Sky Lounge, o rooftop do Vincci Porto 4*, oferece cocktails criativos e uma excelente proposta gastronómica para desfrutar do melhor ambiente em qualquer dia da semana. A sua localização privilegiada frente ao rio Douro, com vistas sobre o seu percurso até à foz no Atlântico, torna-o um local ideal para apreciar o pôr do sol.

O rooftop do Vincci Porto 4* (Alameda Basílio Teles 29, Porto, Portugal) proporciona um espaço único para observar a icónica Ponte da Arrábida, bem como as casas e caves que

acompanham o rio e a cidade. A sua localização permite desfrutar de vistas inigualáveis que tornam cada momento verdadeiramente memorável.

Este Terraço apresenta uma cuidada proposta gastronómica com produtos locais, destacando-se os hambúrgueres — com opção vegan — e pratos para partilhar como a tábua de queijos e enchidos portugueses, fish & chips ou especialidades de bacalhau. A carta harmoniza na perfeição com a seleção de bebidas: clássicos como Mojito, Caipirinha ou Margarita juntam-se a propostas mais inovadoras, como o Porto Tonic — elaborado com vinho branco do Porto, tónica, xarope de menta e casca de laranja — ou mocktails como o Virgin Sky Lounge, preparado com puré de maracujá, menta, lima e 7Up. Além disso, dispõe de diversas referências de vinho, variedade de cervejas, refrigerantes, limonadas e sangrias.

O Douro Sky Lounge recebe ainda atuações de música ao vivo. DJs, cocktails criativos e uma proposta gastronómica ideal para partilhar definem o conceito destas sessões.

Pôr do sol sobre o Douro, cocktails de autor e o ambiente mais cool do Porto, com vista para a Ponte da Arrábida, fazem desta esplanada o place to be para terminar a semana, viver momentos inesquecíveis, descobrir a riqueza local da cidade, saborear a sua gastronomia e desfrutar da sua vibrante vida noturna com o rio como cenário.