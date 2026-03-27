Volkswagen “em contacto” com empresas de defesa para converter uma das suas fábricas na Alemanha

O gigante alemão da indústria automobilística Volkswagen está “em contacto” com empresas do setor da defesa para converter uma das suas fábricas alemãs para produzir equipamentos de transporte militares, foi hoje anunciado.

Na defesa, “não temos sido ativos durante décadas e temos um importante atraso a recuperar, por isso isto poderia constituir uma solução para Osnabrück (oeste)”, estimou Oliver Blume, presidente do Conselho de Administração do grupo, durante um congresso em Frankfurt. O grupo de Wolfsburg está em conversações com empresas “por exemplo, na defesa antimísseis”, acrescentou Blume, sem especificar quais.

No final de 2024, a Volkswagen anunciou que a fábrica localizada na Baixa Saxónia, que emprega 2.300 pessoas, não iria mais produzir veículos após meados de 2027, tendo em vista uma nova utilização da fábrica, no âmbito de um plano massivo de economias de milhares de milhões de euros para restaurar a rentabilidade da marca.

“A situação geopolítica mudou” e “é preciso agir”, estimou Blume, razão pela qual o grupo está em contacto com “diversas empresas de armamento”. A fábrica de Osnabrück, no entanto, “não produziria sistemas de armamento”, precisou o chefe da Volkswagen, mas sim equipamentos de “transporte militar”, pois é aí que está a sua “competência principal”. “Esse tipo de atividade poderia estar em conformidade com os nossos valores”, destacou.

Segundo um artigo do Financial Times publicado na terça-feira, a Volkswagen estaria em negociações com a empresa Rafael Advanced Defence Systems, que projetou o Domo de Ferro israelita, para produzir diversas componentes, como os camiões que transportam os mísseis do sistema ou geradores elétricos.

Questionado na quarta-feira pela AFP sobre essas possíveis discussões, um porta-voz limitou-se a afirmar “que até o momento, nenhuma decisão ou conclusão definitiva tinha sido tomada sobre o futuro do local”.