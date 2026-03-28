Autódromo do Algarve homenageia fundador com escultura em fim-de-semana de Superbikes
Uma escultura em que foram utilizadas cerca de três toneladas de aço na sua produção homenageia Paulo Pinheiro, fundador do Autódromo do Algarve, onde o piloto Miguel Oliveira está de regresso.
Uma escultura em que foram utilizadas cerca de três toneladas de aço na sua produção homenageia, junto ao Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, o fundador do empreendimento, Paulo Pinheiro, falecido em 2024.
Situada na rotunda principal do AIA, a escultura, toda em aço, retrata um carro de fórmula 1, a moto com que o piloto Miguel Oliveira venceu a prova do MotoGP no autódromo algarvio, em 2020, e o circuito de Portimão e tem um busto de Paulo Pinheiro.
O AIA “é um projeto concreto de uma pessoa que foi muito importante para o desporto motorizado, mas que foi um empresário com grande impacto no Algarve”, afirma à agência Lusa o atual diretor executivo do autódromo, Jaime Costa.
Da autoria de A. Miguel, a escultura resultou de uma iniciativa da Câmara de Portimão, à qual se associou a administração do AIA.
A obra de arte, realça o município, “evoca a personalidade e legado de Paulo Pinheiro, sublinhando o seu espírito visionário e capacidade empreendedora, que tornaram possível a criação de uma infraestrutura reconhecida internacionalmente”.
Nas declarações à Lusa, Jaime Costa lembra que o Campeonato de Mundial de Superbike foi a prova que Paulo Pinheiro, então diretor executivo do autódromo algarvio, conseguiu cativar para a inauguração do empreendimento, em novembro de 2008.
Daí haver “uma dimensão emocional” entre as Superbikes, Paulo Pinheiro e o AIA, realça.
A escultura foi inaugurada, precisamente, no primeiro dia da etapa do Mundial de Superbikes no circuito de Portimão, que decorre até domingo.
O fundador do Autódromo Internacional do Algarve, Paulo Pinheiro, morreu no dia 10 de julho de 2024.
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