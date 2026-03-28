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Autódromo do Algarve homenageia fundador com escultura em fim-de-semana de Superbikes

  • Lusa
  • 13:18

Uma escultura em que foram utilizadas cerca de três toneladas de aço na sua produção homenageia Paulo Pinheiro, fundador do Autódromo do Algarve, onde o piloto Miguel Oliveira está de regresso.

Autódromo Internacional do Algarve - escultura - Paulo Pinheiro 28 março 2026

Uma escultura em que foram utilizadas cerca de três toneladas de aço na sua produção homenageia, junto ao Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, o fundador do empreendimento, Paulo Pinheiro, falecido em 2024.

Situada na rotunda principal do AIA, a escultura, toda em aço, retrata um carro de fórmula 1, a moto com que o piloto Miguel Oliveira venceu a prova do MotoGP no autódromo algarvio, em 2020, e o circuito de Portimão e tem um busto de Paulo Pinheiro.

O AIA “é um projeto concreto de uma pessoa que foi muito importante para o desporto motorizado, mas que foi um empresário com grande impacto no Algarve”, afirma à agência Lusa o atual diretor executivo do autódromo, Jaime Costa.

Da autoria de A. Miguel, a escultura resultou de uma iniciativa da Câmara de Portimão, à qual se associou a administração do AIA.

A obra de arte, realça o município, “evoca a personalidade e legado de Paulo Pinheiro, sublinhando o seu espírito visionário e capacidade empreendedora, que tornaram possível a criação de uma infraestrutura reconhecida internacionalmente”.

Nas declarações à Lusa, Jaime Costa lembra que o Campeonato de Mundial de Superbike foi a prova que Paulo Pinheiro, então diretor executivo do autódromo algarvio, conseguiu cativar para a inauguração do empreendimento, em novembro de 2008.

Daí haver “uma dimensão emocional” entre as Superbikes, Paulo Pinheiro e o AIA, realça.

A escultura foi inaugurada, precisamente, no primeiro dia da etapa do Mundial de Superbikes no circuito de Portimão, que decorre até domingo.

O fundador do Autódromo Internacional do Algarve, Paulo Pinheiro, morreu no dia 10 de julho de 2024.

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